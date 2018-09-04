後現代民主有個儲君門

2018年09月04日 04:11 中國時報 周天瑋

歷史上不乏立太子而導致宮廷權鬥，甚至釀成莎士比亞式悲劇。民主政治本沒有立太子一說，但如果一個政治人物實力雄厚，形成接班之勢而顯然備位，那就恰似專制政府底下的太子，一個國家基於儲君所可能引發的種種問題便幾乎很難避免。這裡不打算討論台灣的熱門話題行政院長賴清德，而是要談談美國前總統候選人希拉蕊‧柯林頓。由於她一度「貴為儲君」，美國的一場「儲君門」其實非常值得檢討。

這場「儲君門」以「挺希打川」為縱軸，包含了一個「電郵門」，兩個「通俄門」和「深層國家」現象。希是希拉蕊，川是川普。

希拉蕊「電郵門」的故事跌宕起伏，貫穿2016大選。對於希拉蕊擔任國務卿任內使用私人電郵和私人服務器處理保密通訊，連同相關的謊言、偽證和湮滅證據等妨害司法調查問題，美國司法部以及調查局當時給予了「高高舉起，輕輕放下，再加上一記臨別秋波」式的太子公主級特權待遇。美國總統歐巴馬蓄意包庇她，司法部長林奇積極呼應之，調查局長柯米奉命不採用「調查」兩個字，以免影響儲君的選舉，再又為了給她脫罪而公然曲解法律，甚至於他在還沒有面談希拉蕊之前已經寫好了脫罪的調查結論，舉國為之譁然。

後話是，最近報導說一家位於華府的中國子公司在希拉蕊擔任國務卿期間，駭入她的私人服務器，掌握了高層動態。這個消息雖然還沒有得到調查局證實，但是不由得不令人回想起希拉蕊涉嫌瀆職的這段歷史，以及她自外於法規，將國家安全屈從於私密目的的任性。希拉蕊造成美國法治重創，使人感覺美國存在兩套法律，一套給她，另一套給所有其他人。

第1個「通俄門」關乎川普，這件特別檢察官調查案已經鬧得人盡皆知，但是人盡亦皆不知！其原因是這個案子以調查川普是否與俄羅斯共謀危害美國的犯罪行為為目標，可是歷時近兩年竟然還拿不出川普任何犯罪證據。許多人以為與俄交往就構成犯罪，共謀合法的事也是罪，都大錯。說俄羅斯駭入美國選舉過程算是川普通俄，又說向俄羅斯人搜羅希拉蕊的黑資料，也是罪。哈佛大學榮退法學教授德修維茲原來是支持儲君希拉蕊的，可是他基於學術良心一再指出沒有看到任何川普的犯罪證據，竟然遭到「挺希打川」群眾的圍剿。川普通俄門好比廣東人吃「打邊爐」，有人不停地往裡頭加料，然後媒體再自行把它吃光。爐子還是爐子，等待的卻不是食物，而是證據。

第2個「通俄門」關乎希拉蕊，到目前為止，挺希的美國媒體依然抵制這個概念。事情的啟動是當初民主黨和希拉蕊團隊意圖收購川普的俄國黑資料，卻買到瞎編亂湊的假資料。可是司法部竟然採納了這個所謂「川俄報告」，刻意不披露報告來源而取得監管法院同意對川普團隊開始進行偵查監聽。有這麼一說，認為這件事情顯然是因為司法部多名高級官員先是將自己的政治前途押寶在儲君希拉蕊的身上，繼而在川普意外當選後，失望之餘，便忙著買保險，並且要製造一場煙幕，因此而創意發動川普通俄門。

後現代民主有一個「儲君門」，「儲君門」的結果似乎是殘餘勢力組成一個準「深層國家」，必欲去川普而後快。（作者為美國律師、北京大學前訪問教授）

(中國時報)