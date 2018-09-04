台胞居住證的理性與感性

2018年09月04日 04:11 中國時報 紀俊臣

大陸國台辦宣布自9月1日起，對在大陸居住超過6個月的台胞，只要申辦居住證即予核發，以利台胞在大陸可以享有準國民之待遇。此項作法就正面言之，是又一項優惠台胞的新措施；就負面言之，是大陸當局對台胞的資訊掌控。

台胞在中國大陸不論就學、就業，就其長年在外的奮鬥，究應如何看待？基本上，兩岸同胞所以有同有異，在於台胞原生活在民主自由的社會，卻願意離鄉背景到一個生活上仍受到相當限制的國土上。台胞的奮鬥，在台灣的親人無不寄予厚望和認同，如今大陸當局給我們的親人若干方便生活的措施，應該給予嘉許。

陸委會表示，將盡速修改《兩岸人民關係條例》，增列申請大陸居住證者，回台灣須向政府有關機關報備，違者將予裁罰之規定。對於陸委會計畫推出負面的因應行政措施，基本上，可由正負兩個層面來解讀，當一些國家給予駐在地國人若干優惠措施時，我們該樂觀其成，還是橫加阻撓？答案應該是樂觀其成。

是以，大陸當局的核發居住證，陸委會在因應措施上理應詳加了解後，再做必要的理性思維回應。當然，大陸與台灣之間，不論在台灣的國人是否承認「兩岸一家親」，終究是「書同文，語同源」，此種文化統一的歷史發展，造就台胞赴大陸就學就業的優勢，今又有居住證的申領，使彼等在大陸免於居無定所之憂，亦無遷徙流離之虞。這是對台胞的生活保障，我官方為何要認為是對台胞的控制，從而受到政府的「罰則」對待？

台灣人橫渡海峽遠至大陸工作謀生，對於台灣的親人生活究竟助益有多大？政府主管部門可曾加以分析？當今政府花了不少心思在推動新南向政策，如為避免風險和拓展市場，國人不僅認同，而且全力配合，但如為兩岸對峙，製造矛盾，則是效果有限，卻又吃力不討好。試想，新南向所指涉的國家，有哪些具有實力應付大陸的政經攻勢？政府在因應大陸一連串的策略性心理攻勢下，每項措施都宜以「維護親人權益至上」為考量，切勿多以負面的做法因應，以免徒增罵名。

大陸核發台胞居住證與台胞證之數位化，應係簡改便民的措施，至少台胞「通關」或「通車」方便許多。

陸委會對大陸的各項惠台措施，如能以最單純的思維處理最複雜的政策發展，或許不被墨綠人士所認同，但卻會是「最有智慧」的因應措施，那就是一動不如一靜，無聲勝有聲，而且是動可制勝，行可當止。

（作者為銘傳大學社會科學院院長）

(中國時報)