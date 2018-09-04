2018年09月04日 04:11 中國時報 蘇嘉祥

雅加達巨港亞運閉幕，中華代表團的主團體凱旋，本屆亞運中華健兒同心協力、認真打拚，將苦練多年的絕技充分發揮，贏得到17面金牌、總排名第7。平心而論，這一次的17面金牌的「含金量」，也就是和奧運金牌的「接近度」，還超過1998年曼谷亞運的19面金牌，所以將本屆亞運稱為台灣的「金牌亞運」也不為過。

蔡總統宣布亞運專機3日進入台灣航空識別區時，由兩架帶有國徽的F-16戰機升空迎接、護機。高雄市政府日前將體育處升格為體育局，掛牌時代理市長和另一位執政黨的市長候選人，宣布將爭取2030年第21屆亞運在高雄舉辦。他們都很清楚，體育對台灣非常重要，亞運是榮耀台灣最好的方法。

運動員流血流汗、為國爭光，給這個多災多難的台灣帶來兩周的喜悅與驕傲，並且從亞運選手奪取金牌的過程裡，看到我們國家的實力與潛力，經過近10年的秣馬厲兵，修正戰略方針，我們已經從過去亞運休閒導向的金牌戰術，發展出一套更積極的「奧運級金牌戰略」；我們的體操、舉重、射擊、射箭、跆拳道、空手道，都可能在東京奧運得到獎牌，甚至指向金牌；這次差一點點未拿到金牌的田徑男子短跑、網球女雙也有可能在兩年後勇奪獎牌。

政府目前最重要的是召開「體育國是會議」，重新檢討國家體育政策，我們要審視體育運動對團結國家向心力，凝聚國民愛國心到底有沒有用？

我們是要以「競技體育」掛帥，正視「體育競技力量」，將各運動協會視為外交的一分子，努力陪養國際體育人才，和各運動國際組織打好關係，爭取領導席位、積極為台灣運動員發言；還是讓體育署與一般民意代表和稀泥，將體育經費重點放在發展「全民體育」，編列許多經費應付國會議員的需索，將單項運動協會打成通通有獎的「全民協會」，阿貓阿狗都可以登記為協會會員，人人都可以成為理事長？

利用東京奧運辦理正名公投是一大笑話，行政院長賴清德都已經公開表示「參加國際運動組織還是依據《洛桑協議》」，但還有人非常賣力呼籲連署公投。只是很有趣的一個現象是，除了1、2位過氣運動員參與外，所有體育運動人都一致反對連署。

中央選委會在最後把關時應體察國際形勢，考慮當下體育運動對團結台灣的膠合力道，慎思國際奧委會IOC過往判定「停止會籍」、「暫停會籍」的前例，正視參加亞運、奧運對台灣的重要性，不要讓這個不合時宜的「正名公投」阻斷了台灣體育邁向國際的路。

（作者為國立體育大學兼任助理教授）

(中國時報)