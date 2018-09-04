2018年09月04日 04:11 中國時報 彭懷真

剛開學，各級中小學又恢復了熱鬧的聲音，老師忙著招呼班上的學生，校長、主管精心設計開學活動，很辛苦。然而，教師們是否注意到某些學生剛經歷了父親與母親離異的痛苦？

去年有54439對夫妻離婚，每1對夫妻平均有1.6名未成年子女，也就是超過87000個兒童少年自此少了爹或少了娘。暑假是離婚的旺季嗎？是的！全年平均1個月4537對夫妻正式分手，寒假、過年屬淡季，只有3396對。8月辦妥離婚的則高達5141對，超過平均數13%，7月的離婚率也高於平均數。

為何如此呢？暑假天氣熱，人們煩躁火氣大是導火線。暑假的家庭暴力事件比例高，大約比平日多出兩成。因為婚姻暴力或虐待子女而離婚的比例特別高。此外，上課期間父母的照顧壓力較小，暑假時則可能因為密集互動，衝突較多，父母因為缺乏耐心而對子女虐待或疏忽，夫妻之間口角爭執也比較多。

離婚事件到了暑假偏多的另一個關鍵在「孩子的教養責任」，當子女放暑假，去法院或處理居住等問題較為方便。有些已經失和的父母趁著此階段把離婚的過程辦妥，將子女的照顧、監護、住宿與入學等議題陸續處理。9月開學前，安頓子女成為重要議題。

離婚者的婚齡中位數為8.51年，也就是有一半的離婚發生在婚後前9年，另一半是9年之後。如果結婚後平均3年生兒育女，這些夫妻離婚時孩子正在上幼兒園或小一小二。這麼年幼的子女如何能面對父母失和呢？更何況接著就可能是轉學、換朋友等考驗。即使是國小高年級或國中生，也都得經歷心理上的劇烈變化。

「不上學、跑法院」的孩子當然不快樂，而且父母離婚後子女的生活條件通常變差。有些單親爸爸不太會照顧子女，傷害子女的生存權。近年來如果是法院判決監護權，給母親的機率遠高於給父親。但是母親的經濟狀況通常較差，所得較低，因而無法提供孩子較佳的生活環境。有些單親媽媽得利用晚上去工作或兼差，無暇顧及子女，這些都是問題。還有些家庭已經發生家暴、亂倫等悲劇，子女被安置在機構之中，毫無親情可以依附。

各級中小學、幼兒園應當正視學生剛失去父親或母親所造成的複雜問題，班導師是第一線，學校輔導機制更要從旁幫助。一方面多關心暑假離婚潮所造成的單親家庭子女，一方面考慮辦理單親家長團體，還應該主動聯繫家庭教育及兒童輔導單位，邀請專家給予支援。有些孩子承受的痛苦埋在心頭，日後會出現多種生理、心理人際症狀。

孩子長大不容易，父母之間的愛情一旦下課，與子女之間的親情仍須維繫進而強化。老師們請多些注意，輔導與社工體制也都應主動成為老師的後盾。（作者為幸福家庭促進協會理事長）

(中國時報)