史坦巴赫登台 NSO奏響蕭斯塔科維契

2018年09月04日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

小提琴家史坦巴赫。（國家交響樂團提供）

年輕音樂家要出頭，代打幾乎是不二法門。被譽為小提琴女神慕特接班人，德日混血小提琴家艾拉貝拉‧史坦巴赫首度訪台，將在國家交響樂團開季音樂會中演出布魯赫《第一號小提琴協奏曲》，她也是為小提琴家鄭京和代打，一戰成名，開啟了她的職業生涯。

艾拉貝拉‧史坦巴赫2000年在漢諾威姚阿幸國際小提琴大賽獲獎，受到慕特關注，隔年史坦巴赫收到慕特送的頂級琴弓，開始與慕特基金會合作。

史坦巴赫表示，2004年鄭京和因病取消演出，就在音樂會前兩天，她接到救火電話，「因為時間緊迫，我連緊張的力氣都沒有。」史坦巴赫表示，之前她與指揮大師馬利納（Sir Neville Marriner）合作過，馬利納立刻想到她，促成巴黎出道演奏會。

這場9月14日的「交響啟示錄」開季音樂會除了史坦巴赫演出布魯赫《第一號小提琴協奏曲》之外，樂團將首演台灣作曲家陳立立的《彼岸星潭》；下半場則是蕭斯塔科維契的《第四號交響曲》。呂紹嘉表示，今年新樂季的重頭戲之一就是俄國作曲家蕭斯塔科維契的作品，「蕭氏的交響樂規模宏大，縱深遼闊，每一首都猶如一個世界。」

陳立立目前旅居美國，她表示這次接受國家交響樂團委託創作，「我出生的地方花蓮，留學的地方美國西岸甚至我在台灣讀的北藝大在關渡，都是有水的地方。」水紋、波浪到浪上的銀光，天空中的星光成為她想透過音樂描繪的意象，「我讓弦樂泛音加上顫音，一層層堆疊，保留打擊樂器原本很長的殘響，宛如漲潮，以大量弦樂做底，擊樂木管銅管逐漸積累，最後樂團演出如海嘯般劇烈聲響。」

另一場則將與國家交響樂團駐團音樂家魏德曼合作，魏德曼被譽為「現代莫札特」，集單簧管演奏家、作曲家與指揮家身份於一身，這次將演出他2006年為單簧管與管弦樂作品《悲歌》。音樂會將於9月22日舉行，兩場地點都在台北國家音樂廳。

(中國時報)