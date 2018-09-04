史坦巴赫登台 NSO奏響蕭斯塔科維契

國家交響樂團音樂總監呂紹嘉在開季音樂會中將詮釋俄國作曲家蕭斯塔科維契樂作。（國家交響樂團提供）

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中國時報
／台北報導
小提琴家史坦巴赫。（國家交響樂團提供）

年輕音樂家要出頭，代打幾乎是不二法門。被譽為小提琴女神慕特接班人，德日混血小提琴家艾拉貝拉‧史坦巴赫首度訪台，將在國家交響樂團開季音樂會中演出布魯赫《第一號小提琴協奏曲》，她也是為小提琴家鄭京和代打，一戰成名，開啟了她的職業生涯。

艾拉貝拉‧史坦巴赫2000年在漢諾威姚阿幸國際小提琴大賽獲獎，受到慕特關注，隔年史坦巴赫收到慕特送的頂級琴弓，開始與慕特基金會合作。

史坦巴赫表示，2004年鄭京和因病取消演出，就在音樂會前兩天，她接到救火電話，「因為時間緊迫，我連緊張的力氣都沒有。」史坦巴赫表示，之前她與指揮大師馬利納（Sir Neville Marriner）合作過，馬利納立刻想到她，促成巴黎出道演奏會。

這場9月14日的「交響啟示錄」開季音樂會除了史坦巴赫演出布魯赫《第一號小提琴協奏曲》之外，樂團將首演台灣作曲家陳立立的《彼岸星潭》；下半場則是蕭斯塔科維契的《第四號交響曲》。呂紹嘉表示，今年新樂季的重頭戲之一就是俄國作曲家蕭斯塔科維契的作品，「蕭氏的交響樂規模宏大，縱深遼闊，每一首都猶如一個世界。」

陳立立目前旅居美國，她表示這次接受國家交響樂團委託創作，「我出生的地方花蓮，留學的地方美國西岸甚至我在台灣讀的北藝大在關渡，都是有水的地方。」水紋、波浪到浪上的銀光，天空中的星光成為她想透過音樂描繪的意象，「我讓弦樂泛音加上顫音，一層層堆疊，保留打擊樂器原本很長的殘響，宛如漲潮，以大量弦樂做底，擊樂木管銅管逐漸積累，最後樂團演出如海嘯般劇烈聲響。」

另一場則將與國家交響樂團駐團音樂家魏德曼合作，魏德曼被譽為「現代莫札特」，集單簧管演奏家、作曲家與指揮家身份於一身，這次將演出他2006年為單簧管與管弦樂作品《悲歌》。音樂會將於9月22日舉行，兩場地點都在台北國家音樂廳。

(中國時報)

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