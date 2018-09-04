珍惜好琴緣 視障黃東裕逆轉勝

2018年09月04日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

還記得第一位登上台北國家音樂廳演出的視障鋼琴家黃東裕嗎？自從2012年他在新舞台與長榮交響樂團合作貝多芬、莫札特鋼琴協奏曲之後就淡出樂壇。原來這些年他經歷妻子、三哥離世，越發懂得守護眼下一切，「追求大家都會，但珍惜才是永恆課題。」

56歲的黃東裕不是天生盲人，他1963年出生於桃園，8歲時因視網膜剝離導致雙眼失明，「那天起，無論我高不高興，都得上學、吃飯，每天生活都得過。」後來在家人鼓勵下開始學樂器，學鋼琴，給自己一條新路，「我很感謝光仁中學及高中，讓我減免學費，接受音樂教育。」

1982年，黃東裕就讀文化大學音樂系，1997年登上國家音樂廳舞台舉辦鋼琴獨奏會。黃東裕說，一般鋼琴家透過看譜可以記得樂曲，「我必須透過旁人口述，再憑記憶在我的腦海中建構起整首樂曲。」但知道自己有缺陷，黃東裕更加努力，不因全盲而對演出表現打折扣，每天除了背譜就是練琴，熟能生巧，讓音樂成為表達自己最好的語言。

「對音樂有熱情，才能長久。」黃東裕說，他很多同學本來學音樂，後來都紛紛改行，「有同學婚禮上送他們自己演奏CD，我覺得很感動，但也有同學覺得很多餘。」黃東裕說，學音樂不見得可以賺錢，「但音樂讓人懂得如何自處，珍惜這一點，人生會更寬廣。」

雖然學的是鋼琴，但黃東裕近年用以維生的卻是小提琴，黃東裕說小提琴方便也討喜，不需要準備鋼琴，他知道現在經濟不景氣，古典音樂也沒有太多演出機會，更何況眼睛看不見的人？

黃東裕說，殘障的人有兩種，一種是真的很可憐，需要各界伸出援手，但也有另外一種是被寵壞的，好像世界非常不公平，「我覺得願意幫忙的朋友，只要提供我們解決不方便的資源就夠了，其他地方就當我們是正常人，不要過度溺愛，我們真正需要的是機會。」

喜歡彈古典樂派的樂曲，黃東裕說也許是因為彈古典樂派，可以隱藏自己多一點，「浪漫派雖然好聽，但是不能太沉溺，我總覺得聽多了人會灰掉。」黃東裕有空還是會準備舒曼的《交響練習曲》與貝多芬的《皇帝鋼琴協奏曲》，希望有機會再站上音樂廳舞台。

(中國時報)