感恩家人無私付出 他用全心去愛

2018年09月04日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

都以為視障者一定是被照顧的那一方，其實不然，黃東裕說，人都是互相的，不管是明眼人還是視障者，「只要有心，都可以好好照顧別人。」前幾年太太過世，最疼他的三哥也離開，接二連三的死別讓黃東裕很難接受。

「很謝謝家人不曾放棄我，不只是三哥，但他改變我很大。」黃東裕說，三哥大他九歲，話很少，「他為了我去學點字，讓我可以一開學就可以有點字書可以上課，不用等到學期中點字版送來。」三哥還動員他同學幫忙製作立體地圖，讓他可以觸摸感受地形的變化，「上數學課時，他幫我做立體座標圖，有X、Y軸，用鐵絲框起來，還加上勾勾可以標駐定點，讓我理解，這些都幫助我進入學業與社會。」

黃東裕說，「太太陪我走過許多難關，我們在一起18年，她是明眼人，做社工服務，後來乳癌復發，聽完我的音樂會沒兩個月，她就走了。」

太太在黃東裕成功前支持他，成功後也沒有給他壓力，即使生活不寬裕，但為了讓他琴藝能進步，還是存錢買了價值百萬的演奏琴。看不見的黃東裕，也會融入太太的生活，陪太太去爬山逛街。太太住院化療那段期間，黃東裕就擔負起照顧的責任，「我會先想好走路動線，先後順序，比如說要去洗手間，我會跟她說要轉個圈，不會被點滴管絆倒，相互關心，這才是夫妻啊！」

(中國時報)