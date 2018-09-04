2018年09月04日 01:01 中國時報 蔡琛儀 專訪

周湯豪在《新說唱》殺進6強，讓不少觀眾見到他有別於偶像的說唱魂。（取材自微博）

周湯豪在2016年推出專輯《REAL》，憑〈帥到分手〉等曲再創事業高峰，但他仍積極嘗試多方發展，像是演出戲劇、跨界電音DJ、出席時裝周等，今夏更推掉千萬元酬勞，將自己歸零，以選手身分挑戰大陸饒舌音樂節目《中國新說唱》，目前已殺進6強，他自比像是參加「鐵人三項」，笑說：「以我現在的瘋狂程度，搞不好我下次就會說我想挑戰做甜點！」

周湯豪是在報名前最後一刻才確定參賽，大部分選手都花了一年準備，他雖曾玩過饒舌，但沒有足夠數量的作品，向來做事會全盤考量的他，仍放膽去試，「我跟自己說，人生只有一次，反正我也不是說唱歌手，與其再準備一年拖拖拉拉，不如想到就去做。」

據悉，參賽者想進節目須簽約，未來一年內得將部分大陸經紀收入交給製作公司，且實際踏進節目後，才是考驗的開始。面對有備而來的對手，周湯豪每次都得在短時間內寫好歌、背好詞，最長3天，最短甚至在歷經連續3天的比賽後，又得在24小時內創作完成，「創作其實應該要在放鬆狀態，但只給我那麼短的時間，我真的是被壓榨寫出來，不是為了好聽，而是為了比賽。」且比賽全都玩真的，得抱著隨時打包回家的心理準備。

不在乎酸民批評

在如此高壓緊繃的環境下，他除了吃飯、睡覺，其餘時間全在背歌詞，常背到睡著，將自己的生理和心理逼到最高點，如何紓壓？他苦笑：「我真的沒什麼紓壓方法，就是一直逼自己。」

明明可以舒適賺商演，周湯豪卻選擇吃力不討好的路，放下偶像包袱變身說唱新人，他除了再次向大眾證明，「不管在哪個階段，我真的可以從零開始。」也鼓勵年輕人有夢想就要去追，「不管到什麼階段，都可以去做別人覺得做不到的事情，這就是我來的目的。」他不甩酸民批評，回嗆：「每天都在網路上罵，你行你上，這比賽每個人都可報名。」

節目結束想出輯

不同於節目上偶爾營造出的衝突感，像是節目炒過他和王齊銘的爭執，他表示其實選手之間已有革命情感，彼此感情都很好；而他和導師鄧紫棋交情不錯，鄧經常主動關心他。至於節目結束後最想做的事情，他竟回：「想做新專輯。」他無奈笑說，自己其實很想放長假，但時間不夠用，即使休息也都在想工作的事情，連感情也無暇顧及，「像我這樣的人，誰願意跟我交往啊！」

(中國時報)