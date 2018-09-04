華仔笑稱扮蝙蝠俠護女上學

2018年09月04日 01:01 中國時報 許雅淳 報導

劉德華昨在記者會，大秀在布拉格親手畫製的瓷盤。

劉德華（華仔）3日在香港舉辦「My Love Andy Lau 劉德華 World Tour-Hong Kong 2018」世界巡演記者會，熱唱〈17歲〉引起紛絲尖叫。他在1993年首次於紅館開唱，今年56歲的他，笑稱這次演唱會準備56年，「不知不覺25年了，2018演唱會再度呈現。」他在現場也搭配輕快音樂又唱又跳，大展俏皮一面。

華仔提到這次巡迴演唱會原本預計在去年舉行，但發生墜馬意外，因此延期，他說：「因為一點意外，但這也是好事，讓我有更多的時間可以參與。」並親手設計演唱會海報。

布拉格畫瓷盤

他近10年來沒有出新專輯，認為演唱會好像缺少了新歌，他說：「之前趁暑假去布拉格製造了一張大碟。」他一打開盒子，竟是他親手畫製的瓷盤，笑翻全場，他說：「大家放心，演唱會前，我真的想出新歌，大家等我。」

在記者會上，他表示為報答媒體支持，開放大家隨意發問，被問及開學日是否帶女兒去上學，他笑說：「我知道你們會問這些，我搞到你們來這裡，不要搞我的女兒，早上我扮到Batman（蝙蝠俠），一點都沒被人發現我進了學校。」這次連唱20場，家人也都會到場支持。

談到身體復原狀況，他坦言神經已被破壞，腳趾頭有時會感到麻痺，令他心情有點煩，「我對什麼都有陰影，停車會怕後面的車撞過來，有嚴重創傷後遺症，但會樂觀面對。」

(中國時報)