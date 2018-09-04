胡瓜新人自居 挺帥兒

2018年09月04日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

胡釋安首度拍戲就挑大梁演男主角。

「綜藝天王」胡瓜（瓜哥）有子初長成，23歲的帥兒胡釋安（安安）初出道就挑梁擔綱《20之後》男主角「阿雄」。劇中也軋一角的胡瓜日前與胡釋安、小禎一家人合體宣傳《20之後》，主演之一的賀一航誇帥氣爆表的安安像「小趙又廷」。

安安出道後第一個電視通告即獻給爸爸胡瓜主持的《歡樂智多星》。胡瓜也卯足全力，與安安、賀一航共同穿上《20之後》T恤亮相宣傳，甚至還把主持大位讓給小禎，自己下海當隊員，胡瓜笑稱：「我跟安安是戲劇新人，來上節目宣傳！」

像打籃球的趙又廷

飾演大樓管理員的賀一航謙稱自己「戲分不重」，胡瓜虧他：「20集戲，你演了20集還不夠重？」接著自曝客串演主持人、20集只演2場戲，曾獲金鐘男配肯定的賀一航反虧胡瓜是「演戲的小菜菜」。

賀一航劇中和安安有多場對戲，誇他「就是打籃球的趙又廷」，還表示：「他夠優秀！完全不像第一次演戲的樣子，一點都不生澀、不油條；一點都不像他爸爸。」讓胡瓜邊笑邊「握拳」。

節目秀出眾人20來歲舊照，胡瓜被小禎取笑：「你是老起來放，那時膠原蛋白還很多。」賀一航的舊照讓眾人驚豔，直呼：「根本美男子！」胡瓜回憶20多歲時的自己：「那時剛出道做節目，很早就已經出來打拚了。」賀一航表示自己20歲時在神龍小組當傘兵，不忘自誇「那時還真的是帥耶」。

(中國時報)