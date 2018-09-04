余秉諺餵食女星 王依蕾翻醋桶

余秉諺（右）趁《大時代》拍戲空檔帶老婆王依蕾受訪，狗女兒「佳佳」也一起入鏡。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪
余秉諺（右）在《大時代》中穿紫色西裝演霸道總裁，左為羅巧倫。（取材自YouTube）
江俊翰（前）當年在《龍飛鳳舞》片場玩自拍，意外捕捉到余秉諺（右）餵食蘇晏霈的畫面。（取材自臉書）

余秉諺和伊林娛樂模特兒出身的老婆王依蕾結婚近5年，談到夫妻相處，王依蕾坦言婚後曾為了余秉諺和女星有曖昧舉動打翻醋桶。王依蕾還原現場，直言4年前余秉諺拍電視劇《龍飛鳳舞》，竟把她準備的水果拿給同劇演員蘇晏霈吃，王依蕾事後從其他演員的臉書粉絲頁看到這張「餵食照」差點氣炸了。

余秉諺解釋，當時只是做動作拿給蘇吃，她沒吃，王依蕾吐槽：「但我在另一張照片發現她嘴裡有芭樂。」有次還發現余秉諺的副駕駛座載著女演員，這位置對女人來說十分敏感，王依蕾說：「我覺得車內是很恐怖的空間。」余秉諺拍照時也會和女星摟肩，「明明知道我很在意，他還覺得我是歪理。」

妻經營網售商品

余秉諺說，自己個性大而化之，覺得沒什麼，但老婆個性缺乏安全感，「現在知道要拿捏了」。王依蕾在時尚圈多年，不當模特兒後，在臉書直播「阿蕊的時尚小舖」經營網售飾品，她靠著對流行時尚的專業及創意內容，吸引許多不同年齡層粉絲，但有時不得不面臨點子被抄襲的無奈。

余秉諺正拍八點檔《大時代》，角色個性霸氣狂妄，談起感情又像草包，讓觀眾又愛又恨，王依蕾覺得他這角色外型、體格、個性，與韓劇《花遊記》裡的車勝元異曲同工，主動當另一半的專屬造型師，幫他打造韓系風格「台版車勝元」，余秉諺有次穿紫色系西服，觀眾誇很有貴公子氣質，意外獲好評。

昔只顧學習別人

有稱讚亦有批評，余秉諺被說有張「冰山顏值」的臉，他高EQ說，當年從模特兒轉當演員，拍第一部戲《龍飛鳳舞》時，常被說像木頭，有「邯鄲學步」感覺，只顧著學習別人的卻忘掉自己的，「身邊其他人意見也多，那時候做什麼都不對，可能當時我不夠精進，現在想想，如果回去重演多好。」

他拍《實習醫師鬥格》也被說面癱，他解釋：「因為角色個性一板一眼，觀眾如果不了解，我也沒什麼好講，我得到的好評遠大於負面就夠了。」忙拍八點檔的他，頻被關心「做人」計畫，37歲的王依蕾說，和余秉諺對於以後照顧小孩問題還沒有共識，公婆也沒給壓力，2人現階段有狗女兒「佳佳」陪伴。

(中國時報)

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