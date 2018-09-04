Darren聞求子怪招 完事趴下學貓叫

Darren（左）選在家鄉屏東和老婆Vivi拍攝紀念照。

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中國時報
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藝人邱凱偉（Darren）上月和老婆拍完結婚3周年紀念照，2人甜蜜依舊，但尚未傳出「人命」。他近日頻在作品中預習當爸，電影《切小金家的旅館》飾演張庭瑚父親，亞太影展公益短片中則是2個孩子的爸，他透露現實中很期待新生命的到來，開玩笑說：「一直在努力當中，希望有一線生機。」

Darren表示收到不少生子妙招，之前回屏東舉行電影包場招待鄉親，表哥相當關心此事，建議他和老婆求歡完後不要立刻洗澡，把老婆倒著舉高甩一甩，他笑說：「還說要倒立30分鐘，我覺得太扯了！」不過儘管他口中一直喊「太奇怪了」，透露已經和老婆嘗試過倒立招數。

玩親戚小孩為樂

更有人建議完事後趴下學貓叫，Darren直呼太扯，因此沒有為難老婆，長輩們則多朝宗教方面建議，要他們「做人」前先誦念送子觀音經文，或是買對白色麒麟擺飾，放在床頭或床邊以求「喜獲麟兒」，這些做法他都放在心上，但暫時仍只能玩親戚家的孩子為樂。

尤其Darren熱愛幫孩子剪髮，理髮工具幾乎不離身，隨時能從包裡掏出剃刀和圍巾，得意之作就是為姊姊的小孩設計的髮型，不過他越來越膽大，最近開始為劇組工作人員「下刀」，同經紀公司的「周董」周杰倫也曾為同事剪髮，他還曾突發奇想和周董提議：「不然我們一起開個髮廊！」

(中國時報)

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