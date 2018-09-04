李宓受封「渣男磁鐵」

2018年09月04日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

李宓3日舉辦新專輯《唇蜜》發片記者會，34歲的她，是前「資生堂千金」，已單身4年多，她透露交往過5任男友，但每位男友都是渣男，曾對她施暴、借錢、劈腿、找援交妹等，她因而被稱為「渣男磁鐵」。

李宓提到首任男友有暴力傾向，一生氣就會打她，讓她身上滿是傷、瘀青，她當時十分害怕，也立刻提分手，但對方卻下跪道歉、送禮物來挽回，她自認心軟，因此跟暴力男友分合長達2年，「我喜歡壞男人，都憑感覺，但壞男人都容易膩。」她之後為防身也去學武術、柔道，笑說：「不容易被打。」

昨記者會上，電影《台北物語》男主角邱志宇到場站台，他們因戲結緣，邱志宇送上翹脣抱枕，祝福她愛情事業兩得意，她表示現在急想婚，卻都沒遇到適合的對象。她今年受洗成基督徒，希望另一半具備的條件，「會玩桌遊，要信教，通過我的好友鑑定。」她也希望能遵從基督徒禁止婚前性行為，她無奈說：「但壞人都硬來。」暗指被男友破壞規定。

盼終身在演藝圈

她從小就想當歌手，如今已發行兩張迷你專輯及新專輯《唇蜜》，砸下超過2600萬元，但在演藝圈發展不易，是否有給自己一個時間，來轉換跑道？她說：「我非常熱愛表演，所以把表演當成是一輩子的工作，希望是可以做到死掉為止。」

(中國時報)