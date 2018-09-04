2018年09月04日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

八三夭成軍15年，終於站上台北小巨蛋，一連兩天演唱會順利落幕，最終場團員紛紛感性落淚，演唱會後主唱阿璞表示，其實第1場就很想哭，但回想到4年前的演唱會，也是太快哭出來，導致後面鎖喉唱不出來，因此為了能在小巨蛋表現好一點，努力壓抑情緒，想給粉絲最好的演出。

他們破蛋開唱就邀請到玖壹壹、五月天兩大天團助陣，團長小橘笑說，跟玖壹壹練團速度很快，因此多出來的時間兩團都在打電動；五月天則是一路看著他們長大的前輩，怪獸還告訴他們：「好好享受每個過程，還有舞台上的每一刻。」

計畫巡演攻雄蛋

阿璞緋聞女友蔡黃汝（豆花妹）在首場甜蜜現身，認了傳附有愛心貼圖的加油簡訊給阿璞，但又火速澄清對每個好友都會這樣傳，阿璞對此也口徑一致，「她跟人家聊天都會有愛心。」但也說有回傳「謝謝你來」的訊息給豆花妹，打趣說：「愛心我回10個好不好。」阿璞也再度強調自己目前還是較重視工作，對於結婚年齡也沒有想法。

鼓手阿電在演唱會上大方脫上衣秀出精實身材，他笑說：「之後要把脫掉的衣服一件一件穿回來。」小橘由於忙著準備演唱會，和老婆「做人」延宕，他也表示接下來有時間一定會好好計畫；八三夭目前也正在和公司計畫將巡演帶進高雄巨蛋，甚至香港、大陸。

(中國時報)