小薰開支票舌吻蘇達5分鐘

2018年09月04日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

台灣山林喜劇《山的那一邊》3日舉行首映會，演員黃瀞怡（小薰）、蘇達和撒基努一同出席，小薰和蘇達在片中飾演已有婚約的情侶，蘇達相當「入戲」，拍照時開玩笑假裝親吻小薰，撒基努急忙當「小三」拉開2人，被問票房破億祭品時，反倒是小薰大方說：「我和蘇達就舌吻5分鐘！」蘇達在一旁露出害羞模樣。

撒基努主持外景節目《Tahu生火吧》入圍金鐘益智實境節目獎，他許願電影票房長紅撐到他拿到金鐘獎，承諾在典禮上也會努力宣傳電影，他更提到拍《山》片和主持外景一樣吃盡苦頭，和蘇達曾在沒有保護措施的狀況下站在懸崖邊，導演王道南甚至逼他們不斷往前，製片當場著急阻止：「演員是我們的生命！」

培養出革命情感

2人還和小薰一起站在寬僅30公分的石頭上，一不注意就可能跌落。另幕3人在青苔上奔跑的戲，還頻被催促「再快一點」，結果蘇達不小心掉進窟窿裡，撒基努形容當時情景：「人就從畫面消失了！」小薰則慶幸自己身旁總是有2位「護花使者」，才沒有發生危險。

3位主演和演員何林駿（森竣）培養出革命情感，4人創建「關我屁事」群組，撒基努笑說因為王道南講戲時，他們經常露出不關己事的搞笑表情，何林駿昨晚雖然缺席，但已承諾小薰，拍戲返台後將找他們團聚觀影。該片7日上映。

(中國時報)