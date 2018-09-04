張庭瑚考爛 眼淚配飯

2018年09月04日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

張庭瑚、林鶴軒在電影《切小金家的旅館》飾演高中生，3日出席青少年心理健康公益活動，張庭瑚談到青少年時期曾因課業壓力淚崩。高中沒考好時，聽到母親和朋友聊天不敢說出他的成績而感到抱歉，後來媽媽將他送入私校，他決心用功，卻在最後模擬考中失常，落到全班倒數第一名，「我一邊吃飯一邊哭！」幸好後來考上台北科技大學，讓母親相當滿意。

張庭瑚提到私校規定學生談戀愛就要被退學，他還是維持一段近2年的感情，一度被學校發現並通知家長，幸好雙方家長開明，沒有拆散他們，他很感謝當時班導師如媽媽般照顧自己，才沒被迫離校。

林鶴軒向Ella要簽名

林鶴軒的壓力來自學貸，曾因收入不穩，半年沒繳款，但收到催繳信時，對方竟然附上手寫的打氣紙條，讓他備感溫馨，也更有勇氣堅持演藝事業，最近首度參演賀歲檔《大三元》，他開心表示和「兒時的偶像」Ella合作，一被質疑「年齡」，他趕緊改口：「是青少年時的偶像。」充滿搞笑「戲」胞的他還說，在片場見到Ella時，「我直接跪著爬過去要簽名合照，根本是粉絲見面會！」

張庭瑚主演的《翻牆的記憶》入圍金鐘5項8獎，可惜他個人落榜，「失落還是會，但只要在這個圈子就有很多機會。」他祝福其他演員和幕後人員能夠奪獎，也很開心入圍佳績能平反收視率低迷，為導演何潤東爭一口氣。

(中國時報)