Coco Crush戒不掉劉雯 孫怡比美

孫怡穿香奈兒早秋新裝，佩戴Coco Crush耳環和戒指，展現龐克搖滾風情。（CHANEL提供）

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中國時報
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劉雯佩戴一手的香奈兒「Coco Crush」戒指。（CHANEL提供）
香奈兒Coco Crush米色金鑲鑽戒指（中），22萬7000元。 i（CHANEL提供）
香奈兒Coco Crush米色金鑲鑽戒指（小），13萬6000元。（CHANEL提供）
香奈兒Coco Crush白金戒指（小），7萬6000元。（CHANEL提供）
劉雯為香奈兒拍攝「Coco Crush戒不掉體驗展」形象照和影片。（CHANEL提供）
香奈兒「Coco Crush戒不掉體驗展」即將來台。（CHANEL提供）

在香奈兒珠寶系列當中，橫跨性別、通達古今的「Coco Crush」系列最具青春活力與搖滾精神，近日品牌大使劉雯詮釋Coco Crush的浪漫唯美，台灣名媛孫怡則穿戴這系列展中性時尚，兩岸雙姝比美，各有所長。香奈兒即將在9月21日起連3天於華山文創園區舉辦「Coco Crush戒不掉體驗展」，現場更是張開雙手，開放民眾參觀。

經典菱格紋奢華百搭

香奈兒高級珠寶Coco Crush系列設計靈感源自品牌經典「Matelasse」菱格紋圖騰，設計風格復古又摩登，而且男女皆可佩戴，品項從戒指、耳環、項鍊到手鐲，皆以金雕搭配鑽石鑲嵌，風格百搭，不減奢華。

劉雯拍攝香奈兒Coco Crush官方形象照和影片，佩戴一手的Coco Crush戒指巧妙詮釋「戒不掉」的主題，在伸展台向來形象帥酷、不苟言笑的劉雯，在片尾露出燦爛一笑，模樣十分可愛。

孫怡也不遑多讓，近日她遠征巴黎拍攝一系列帥氣美照，身穿香奈兒Pre-Collection新裝和皮包配件，及膝風衣飛揚，搭配充滿重金屬搖滾風情Coco Crush飾品，帥氣破表，真可謂「走路有風」。

香奈兒「Coco Crush戒不掉體驗展」即將於9月21日至23日於於華山1914文創園區登場，開放給12歲以上民眾入場參觀，14日起將接受網路預約，也可在現場排隊入場。

(中國時報)

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