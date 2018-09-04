換logo造新形象 Hedi Slimane又來了

2018年09月04日 01:02 中國時報 陳張眾 報導

BURBERRY既有的標誌中，加入代表英倫傳統的手寫字體元素，圖為貝拉哈蒂德身著品牌logo衛衣。（CFP）

CELINE現任創意總監 Hedi Slimane。（美聯社）

目前CELINE網站中，原有內容已全數撤除，並標記上由創意總監Hedi Slimane一手操盤的全新logo字樣。（翻攝自CELINE官方網站）

既有的CELINE標誌。（CELINE提供）

BURBERRY現任創意總監Riccardo Tisci，在傳奇性平面設計師Peter Saville協助下，將logo變為現代感十足的粗體俐落字型，且以經典格紋與「B」字組成全新印花。（CFP）

設計師Hedi Slimane又來換logo了！這次下手的對象當然是目前由他擔任創意總監的法國品牌CELINE。談及背後原因，不啻是為了掀起媒體話題，增加品牌討論及關注度，並刺激消費者建立以他為軸心的品牌新形象，創造新鮮感及感官雙重衝擊下的情緒性消費。

堂而皇之帶入自己名字

玩出這招乾坤大挪移，Hedi已不是第一次。早在2012年，他到任法國時裝屋聖羅蘭時，就曾大刀闊斧把創辦人名字「Yves」從品牌名中硬生生砍掉，並把自己的名字堂而皇之帶入，當時就掀起了正反意見，但討論越多，等於替SAINT LAURENT by Hedi Slimane名號做更多宣傳，而後來品牌也的確做出不錯的成績。

本次，Hedi挾帶著眾所期待的超高關注度入主CELINE，並遵循成功模式故技重施，但他玩的不僅是字體改變及將重音符號移除那麼簡單的戲法而已。從日前藉著女神卡卡加持下，「意外」曝光品牌首枚包款，到無預警移除品牌Instagram和官網上的既有內容，這回他將驚喜時間軸拉長，一步步堆疊出對商品無限膨脹的期待值，間歇性洗腦觀者視聽。一片空白中，金黃色的布幕下巧妙註記「#CELINEBYHEDISLIMANE」，再度宣布Hedi的時代正式來臨，亦顯示了他事必躬親的控制狂野心。

大改logo牽涉品牌認同

雖說得像是輕如鴻毛，但更改標誌並非想像中那麼單純，當等於代表品質的符號遭到更動，不免也會牽扯出許多顧客對品牌認同感改變，或對其忠誠度動搖的複雜關係，與其說是改朝換代，其實也考驗著設計師的個人魅力。但有此舉動的不只Hedi一人，同樣即將在BURBERRY獻出首秀的設計師Riccardo Tisci及義大利鞋皇a. testoni，均紛紛加入其列，都準備好在精品logo風潮正勝的趨勢中，找回與年輕族群的強烈共鳴。

(中國時報)