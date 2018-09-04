百貨門面整裝年輕化

新光三越台北站前店引進Giorgio Armani、LA MER和YSL等西區獨家美妝，搶攻頂級市場。（新光三越提供）

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中國時報
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新光三越台北站前店全台首家由布院Milch半熟起司蛋糕，在日本熱銷超過百萬個。（新光三越提供）
SOGO忠孝館玉華知高飯，150元。（SOGO提供）
新光三越台北站前店ete月光輝映雙面耳夾，原價6700元、特價5880元，88折。（新光三越提供）

百貨年輕化，帶動商圈回春，新光三越台北站前店1、2樓完成11年來大型改裝，以獨家美妝x排隊輕食x輕奢配飾為吸客利器，從傳統百貨轉型成流行、時尚、多元的車站型商場。

這次B2至2樓引進逾60家品牌，10家西區獨家新櫃包括Giorgio Armani、YSL、LA MER、PAUL & JOE 4家美妝，等於市場前20大品牌全面到齊；上月24日試營運、31日重新開幕，首周化妝品區業績和人潮多2成、客單成長5％，20至25歲年輕族群明顯增加。

1樓除美妝外，增設外帶輕食區，21日引進九洲甜點名店「由布院Milch半熟起司蛋糕」全台首店，和西區獨家、月銷萬顆的MIOPANE貝果；也因應輕奢風潮，新引進日系輕珠寶ete、德國飾品Thomas Sabo等7品牌組成「輕奢飾品選物所」；且將1年可創6000萬元業績的傳統珠寶櫃位改為20坪的「小馬尺前」策展、快閃空間，考量綜效、不講坪效，就為吸引年輕族群。

SOGO台北店秋季引進30個全新品牌，忠孝館B2和B1大舉引進獨家美食，1日迎來資生堂SHISEIDO PARLOUR甜點後、三重老字號「玉知高華知高飯」與連鎖的「兆紅餐飲」聯手打造的「灶紅了」知高飯餐廳2日開張，中下旬再引進香港米其林連續3年推薦的中式「佳佳甜品」，26日則是麥當勞2.0店型進駐。

(中國時報)

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