超商珍奶PK戰 虎皮風登場

萊爾富珍奶奶茶來自印度產區，再加入紐西蘭香濃牛奶，60元。（萊爾富提供）

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中國時報
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7-11率先推出超商界珍奶，黑糖珍珠撞奶半年來已賣破600萬杯，60元。（7-11提供）
OK「老虎堂」視覺系奶茶，為獨家加入純濃黑糖漿調配，形成虎皮紋路感。（OK提供）

台灣一年喝掉超過10億杯的飲料，平均每人每年消費44杯。看好龐大市場，7-11從半年前推出黑糖珍珠鮮奶後，迄今賣破600萬杯，使萊爾富、OK近期也打入珍奶混戰，搶攻手搖飲大餅。OK甚至仿造最夯視覺感「虎皮風」，以媲美手搖杯的漸層效果引發關注，打出「超商界的老虎堂！」

紐西蘭牛奶搭印度茶湯

萊爾富結合今年流行的「濃厚系」奶茶，推出珍珠厚奶茶，售價60元，為嚴選印度尼爾吉嶺產區茶葉，做為奶茶的茶湯底蘊，再佐以紐西蘭純淨奶粉與牛奶，堆疊奶茶厚度，最後加入黑糖慢火熬煮而成的珍珠。除了具備茶香與奶香，也多了黑糖的香甜，預計帶動相關業績成長約15%。

黑糖蜜漬珍珠加全冰鮮奶

OK超商鎖定「老虎堂」的漸層焦糖虎皮風，打出免排隊就能在超商喝到。一杯飲料珍珠重達100g，全程以黑糖蜜漬滲透，訴求每一口都吃得到黑糖香，並加入全冰鮮奶，中和黑糖甜度，融合後散發出焦香的黑糖風味。最後獨家加入20g純濃黑糖漿，讓濃稠的黑糖漿在杯壁形成虎皮紋路，售價60元，預期帶動業績成長20%。

(中國時報)

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