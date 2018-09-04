LINE Pay 一卡通帳戶上線

LINE台灣總經理陳立人（左起）、LINE Pay台灣董事長丁雄注、金管會銀行局副局長王立群、一卡通票證公司董事長施勝耀、一卡通票證公司總經理張修齊共同出席「LINE Pay 一卡通帳戶」上線記者會。（LINE提供）

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中國時報
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「LINE Pay 一卡通帳戶」昨（3日）起正式上市，消費者可以LINE Pay體驗全新「儲值」、「生活繳費」、「轉帳」、「分攤付款」及「乘車碼」5大功能。（LINE提供）

在台灣LINE幾乎人人使用，月活躍用戶數達1900萬人，LINE Pay昨（3日）正式宣布與一卡通合作，推出「LINE Pay一卡通帳戶」對這些用戶影響甚大，初期除實質的儲值金、點數回饋可賺，對常搭高捷、常需小額轉帳的消費者來說，使用的方便性更多。

相較於台灣一般的電子支付APP需與信用卡綁定，LINE Pay一卡通帳戶則是透過設定連結銀行帳戶或透過ATM轉帳，即能把錢匯入帳戶儲值，也等如有LINE就能使用電子支付服務，就連學生、家庭主婦等也能簡單使用電子支付到超商、超市，甚至夜市去買東西，錢包忘了拿也沒差，即能以一支手機付款；想開通使用，則得先把LINE更新至最新版本，完成帳戶註冊即能啟用。

這波對消費者最實質就是回饋，在12月31日前的前50萬名完成註冊帳戶可獲88元儲值金、LINE Pay聯名一卡通每筆自動加值即享10% LINE Points回饋、使用「乘車碼」搭乘高雄捷運每筆可享LINE Points 10點，以及綁定車號、繳納停車費每筆再享LINE Points 10點，另外首波10家合作銀行帳戶更推出開啟自動儲值功能即送最高百元儲值金。

另外這次話題的，還有LINE用戶間可「轉帳」及「分攤付款」，像朋友間團購、聚餐，即能透過這2個功能，簡單與用戶將金錢轉帳，打開與對方對話時，將有轉帳功能按鈕，只要雙方都有開通帳戶，即能透過LINE Pay遙距轉帳，像是在外地念書的學生，父母也能透過LINE Pay簡單轉帳。

另外就是「乘車碼」功能，現即能透過掃描QR Code搭乘高雄捷運，這也是與其他支付最大差別功能，過往手機只能用以搭計程車、高鐵等，但現在卻可直接以手機搭乘公共交通工具。

(中國時報)

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