2018年09月04日 04:11 中國時報 馬德瓦

「哦？你在學梵文？有什麼心得嗎？」

三年前畢業，正擔任博士後研究的學姊，在駕駛座上費力支起紮著繃帶的右手，一面換檔，一面問我。

「動機之一是，小島語言有些字與藏梵文相通。」我換上了人類學的面具，一具我已經戴了許多年，幾乎忘記摘下的面具：「比如luung這個字，藏文指聲音、口傳教授，小島語指聲音、權威。racca這個字，梵文是血，小島語也是血。小島語言有三種人稱，各有單數、雙數與多數格，這都和梵文相同。但單字多半不同。人稱代名詞也不同。」我愈講愈心虛，停頓一下，人類學面具稍稍鬆落：「我學梵文，純粹是出於興趣。」

不諳道路的學姊喔了一聲，尋找著錯綜複雜的交流道入口。車內一時沉默了下來，可能是尋路，也可能不知如何應對面具下的另一張臉。多年前我們曾一起修課，一同熬夜念書。但分別經年，她留台灣，我赴北美。她夜以繼日煩惱於緊湊工作，正奔往陌生的殯儀館趕赴朋友告別式，而我自告奮勇帶路──「殯儀館在我老家附近。」我們確實多年不見，但彼此狀態再也不同。

她是人，而我已經不是。

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念人類學，若非研究南亞或者佛教，否則不需要學梵文。研究地點座落於日射以東的太平洋，更不需要學梵文。我出現在佛教經論課堂上，老師與同學宛如見到外星人一般地稀奇：「念人類學？寫博士論文？你在這裡幹什麼呢？」

一向過敏的我很想說：人活著幹什麼呢？然而我一向戴著彬彬有禮的友善面具。面具僅僅微笑著：我對佛學很有興趣，想來旁聽。

好吧。那麼你就在這裡好了。不要擾亂課堂秩序啊。老師說。（多麼像是中元普渡時讓個位置給餓鬼。）另一位老師問：貴系會不會因此怪我們讓你不專心啊？「他們會怪的是敝校宗教系，不會怪到你們。」那麼你就論文寫累了來休息一下吧，還是以博士論文為主啊。老師很和善地說。（於是餓鬼側身而坐了。）

餓鬼多麼希望自己不是餓鬼，不至於漂流到這裡來討一口飯吃。餓鬼彷彿記得自己還處於人道的時候。

然而此刻的你，腹脹如鼓，咽喉又尖細如針。清水都成為火焰，食物俱成焦炭。精膾細炙已經不在你的視線之中。最吸引你的食物，是他人的涕唾。

當時的我，已經在同一個學門內從大學部、碩士班至博士班混跡十餘年。繭居終日，枯瘦貧瘠，拒絕與任何人交流，彷彿被業力鐵鍊綑綁一般動彈不得。日日想著：我們窮經皓首，拋下一切所追尋的，不過是他人的涕唾。

或許是被食物的香味煙氣所迷惑，我怯生生地出現在佛哲課堂上，彷彿出現在道場每晚的蒙山施食，或者七月的普渡法會。

空氣當中漂浮著一絲善意。餓鬼儘管形容恐怖，對於善意還是很敏感的。

我抓住那一絲善意，讓自己坐下來。餓鬼無法久坐，想走。面具將餓鬼暫且拉住。

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2016年夏天，博士論文陷入瓶頸的我，寫作獎助告罄，正式陷入無收入狀態。念博士班以來，這是首度沒有任何收入。一位老師很慈悲地問我：要不要做兼職助理？附勞健保。我掙扎許久，有禮地婉拒了：太容易分心浪費時間，從事兼任助理，恐怕畢業無期。

但其實沒有人比你更明白，那時的你，已經內在敗壞到快潰散的地步。

老師體諒你，沒再多說什麼。的確是正當理由。畢竟，博士班已經拖太久了。獎學金如同施食，使我從台北飄到美東，飄到太平洋，再從美東飄回台北。當中研院施食也告罄，我再也沒有勇氣申請任何補助，從租屋處搬回了父親家。

出國前六十歲的父親，一頭鬈曲黑髮已完全銀灰。大病之後健朗如昔。他為我從蝸居的小閣樓搬下一箱箱的書與講義，眼底盡是：「怎麼還沒寫完？論文有那麼難嗎？」

出國多年，父母一一急病復痊癒，終於分居。我再也不知該如何回答「你家在哪裡」這麼簡單的問題。朋友俱已結婚成家或學成歸國。然而我的博士論文還沒寫完，處於再也寫不下手，再也不想開啟論文檔案的狀態。離開學校前，我佯裝著獲獎助返鄉寫作的興奮之情。指導教授看破我的猶豫，要論文初稿作為聖誕禮物。這分禮物太過沉重。十一月底感恩節後，美國人開始採買年節禮，我開始去看精神科醫師。醫師很年輕，大概跟我同年，每次都柔和地笑笑：藥要定期吃。論文檔案要打開。

其實醫師也不知道怎麼辦。我甚至害怕服藥。所有醫師都知道這只是心病。他開的只是最低最輕劑量的安慰劑。

我還活得好好的，可以起床，可以行走，願意去掛號，可以主訴病情。我一直以為自己沒病，唯一的病是逃避論文。但醫師還是認真地幫我排了憂鬱焦慮檢測與反應測試。比我年輕許多的心理師──應該是母校心理系畢業的孩子吧──聽我以比他人快兩三倍的速度機關槍一般陳述畢平凡無奇的人生，開啟電腦程式，要我一次次地點擊著滑鼠。我一面點擊一面想著，這程式是不是小學生設計的，怎麼那麼簡單。

測試結束後，心理師看著電腦螢幕，同情地望著我：

「你的反應的確比一般人慢。」

講話速度又急又快的我愣了一下：「我以為自己反應比一般人快……。」

「憂鬱程度中等，焦慮程度嚴重。」年輕的孩子很體貼地說：「跟醫師約了回診時間嗎？」

回診。醫師聽我以比旁人快兩三倍的速度主訴完病情，抓到一個關鍵字：「嚴重貧血嗎？」立即轉介家醫科。家醫科醫師颼颼寫著病歷表：「長期貧血還是要治療。鐵劑只是暫時應急。寫論文沒空？寫完之後去看一下。」

醫療化社會裡的生靈，彷彿多使用一點儀器設備藥物，存在感就厚實了幾分。

我帶著鐵劑與焦慮症藥劑恍惚離開醫院。定期回診，去看那很溫和的年輕精神科醫師，聽他笑笑地安慰我：「寫論文很難。」

我甚至不知道這是真實還是虛假。他看起來很真實。但我無法感覺。我彷彿活在繭裡。

醫師說：「檔案還是要打開啊！」

※※※

某日，我看到了醫師的小孩，活力充沛地爬上診間樓梯。我側身讓他，小孩大概五六歲，很有禮貌地道謝。

同學都已經畢業、成家、生子了。如同這位醫師。

或者出書。擔任助理教授與助理研究員。

其實你只是藉由論文而逃避生命而已。歸根結柢在於你不願面對自己。

我總是丟出論文當藉口逃避生命，像是童話故事裡不斷奔逃的公主，丟出梳子化為鋸齒山，丟出鏡子化為湖泊，丟出髮帶化為河流，暫時擋住了海浪一般窮追不捨的妖魔。我丟出書本、丟出報告、丟出論文，然而被擋在身後的是自己的生命。面對任何邀約，身處於任何聚會，我總說，在忙論文。我住在「忙論文」的繭裡。事實上我連檔案都沒有開啟。

其實你只是在逃避生命而已。

※※※

博論寫作獎助金到期之前，我得在研究機構公開報告一次。報告前夕，我服下了最後一顆治療焦慮症的米白小藥丸。然而徹夜未眠精神渙散的我，報告完全搞砸了，我還沒做過這麼散亂的口頭報告──就在看著我成長且送我出國的師長們面前。

從大學時代就認識我的師長依然很寬容地說：還好啊。加油，加油。

然而一丁點他人眼底的同情或再也無法隱藏的不耐，都會灼傷你。

我對生命的厭倦已經無法止息。開啟未完成的論文檔案，其實只是滑鼠點擊兩下。其實只是雙眼靜定注視電腦螢幕或者列印出來的一行一行抽象異國文字而已。但是我完全不願意開啟論文。

而我依然，貌似活著。（待續）

(中國時報)