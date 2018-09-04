2018年09月04日 04:11 中國時報 陳育虹

回顧大半生，《烈火1982-1992》紀伯特落筆極深的另一個主題，是孤獨。他寫獨居小島的日子：

我夢著我的女人和山谷裡的饑荒

期待花崗岩能變出些甚麼，就像太陽

搥打大地，變出石榴和葡萄……

〈關於石頭〉

在孤獨的夜晚，他嗅到九層塔飄出香味，那香味讓周遭空氣不那麼乾，也讓日子不那麼難熬，「否則石頭／只養得出石頭，再生出更大塊的／岩石……」紀伯特的描述永遠取自生活經驗。這些根基於現實（而不是浮想）的詩中意象，卻總帶著一種出塵的美與新鮮感，含蓄卻清晰。他以詩人全新的眼睛觀察，而我們如何有幸，分享了他看到的有情世界。

另一首〈上帝陪我坐在門外〉：夜幕低垂，上帝陪著他聽布拉姆斯，研究他到底孤單不孤單，「錄音帶又停了／我們繼續坐著。無言」。李白邀明月對飲，紀伯特和上帝一起聽古典又浪漫的音樂……但，就算寫的是連上帝也無從插手的孤獨，詩人筆下還是一派恬淡，有悵惘（甚至自嘲），沒有歇斯底里的傷感。

他寫一個下雪的清晨，他敲打柴堆，抽出一根結冰的木頭：

它發出一種全然不帶情感的

聲音，純淨地穿透山谷

像一隻烏鴉不期然在清晨的

昏暗處叫喊，把我從人生中途

喚醒 〈誓約〉

孤獨而清醒。選擇孤獨的詩人，這時更清醒地切入內在，觀看自己。比如那首〈看看還有甚麼要發生〉：詩人站在除了幾隻山羊，幾聲雞叫，除了天空、石頭，烈陽的燥熱氣味，甚麼都沒有的高山谷，山谷裡「住著他和他死去的女人／以及純潔」。他懷疑自己也像周邊靜止的一切，停擺了--

……或許吧他想，像日本能劇

當劇本寫舞蹈，演員隨後不管做甚麼

都是舞蹈。既使站著不動，他也在舞蹈

〈看看還有甚麼要發生〉

不動的姿勢下，是怎樣的內在舞蹈，或掙扎。

詩不僅僅是情感，詩是經驗，里爾克 說。除了語彙、意象、節奏的掌握，我想，詩能否動人主要取決於它是否有足夠的「內在張力」。紀伯特的詩最打動我的，正是那經過詩人沉澱，過濾，融合了生命深層經驗與真誠情感的，詩的內在張力。

●

在紀伯特的認知裡，人無分貴賤，一切不垢不淨，「上帝無所不見，上帝看到／無論如何一切皆美。馬槽污穢／不堪……」〈並不單純〉。人性是多面的，「做為矢量的產物／這個版本的我和另一版本的我／並不一樣」〈上帝的品味師〉，而既是上帝的品味師，品嘗人生自是我們無可迴避的工作。

體驗生命，面對自我，因此是《烈火》的另一個重要主題。一首首詩除了烙印下他的愛，他的孤獨，也記錄了他許多「超越禮教界線」的日子。丹麥的安娜，來自雨林的萍琶波……「我們相互磨練／變成更真實的自己」〈上帝的品味師〉，詩人說；「但似乎只有在那短暫時光／我們真正活著。誤導與∕誤用，騙人也受騙……」〈回顧〉。那些「危險的事，珍貴的事」，那些感受和欲望，彷彿山上那隻浣熊：

四周一片漆黑他用石頭丟牠

牠會躲到樹後，再回頭

小心翼翼卻強悍，走到半路牠停下

星光微弱，他們就這樣對峙著

〈強悍〉

「詩人的主題只有一個：他活生生的身體。」賽佛瑞這樣認為。這「主題」每個人應該都有些體認，但或許因為恐懼，或許因為羞愧、傲慢、遲鈍……極少有人像紀伯特能坦然面對，深入探討，甚至誠實告白。（待續）

(中國時報)