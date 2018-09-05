公投矛盾！反同挺同連署都過關

2018年09月05日 04:11 中國時報 張理國 、 郭建伸 、 陳志賢 、李侑姍／台北報導 、李侑姍／台北報導

象徵「挺同」的婚姻平權2公投昨天向中選會遞交近百萬份連署書，完成2階連署，與「反同」愛家3公投，都達成年底公投綁大選的基本門檻，將在11月24日併同九合一選舉，進行「挺同」、「反同」大決戰。問題是若5項公投全數過關，必將產生矛盾，同性婚姻該修《民法》或另訂專法？行政與立法部門仍陷入兩難。

公投門檻降低 年底5案對決

政大法律系副教授廖元豪表示，原《公投法》設計需要全國半數投票權人才能達到門檻，現在門檻只要4分之1，勢必產生爭議，這是公投門檻降低後，必須面對的困難問題。

大法官在2017年5月24日做成解釋，認為《民法》有違憲法保障人民婚姻自由、人民平等權，要求相關機關在2年內修法，保障同婚權利。但對於該修《民法》還是專法，挺同及反同兩派意見不一，由於蔡政府立場觀望，導致《公投法》下修門檻之後，代表反同的「下一代幸福聯盟」提出愛家3公投，挺同的「婚姻平權公投推動小組」也提出婚姻平權2項公投。

500萬同意票 公投案就通過

愛家3公投已在8月28日遞交198萬2100份連署書，3公投主張民法「婚姻」應限定一男一女，「同性婚姻」應另立專法；另外，國民教育階段進行同志教育，恐有害學生性別認同。

婚姻平權2項公投則在昨日遞交2案合計90萬份的連署書，主張同婚若立專法可能遭到歧視，且有法律解釋適用困難；另外，若國民教育未納入同志教育，可能使性平教育殘缺不全，影響下一代受教權。

5項公投將決戰11月24日，依新版《公投法》規定，公投年齡門檻為18歲，預估約有1979萬1208人可行使公投權。《公投法》規定的通過門檻，包括同意票多於不同意票，且同意票達投票權人總額4分之1就算通過，等於公投過關門檻約為494萬7802人。

換句話說，理論上若無強力反動員，只要能拿到近500萬同意票，公投案就能通過，依照過去公投實例500萬票有可能達成，屆時立場不同的公投案若都通過，將使行政部門無所適從，總統府對此不願發表評論。

修《民法》或另訂專法 兩難

廖元豪說，立法院可能會使出「技術性作法」，比如在《民法》做簡單定義，依據大法官釋憲案承認同性婚姻關係，而同性婚姻的權利義務關係，則另外由專法訂之。

法務部則表示，婚姻平權法案現由國發會主委陳美伶邀集法務部、內政部等單位修法研議中，期望在大法官釋憲案訂出明年5月24日前完成修法。

至於性平教育，無論公投結果為何，教育部表示，課審大會日前已通過將性平教育納入12年國教學習重點，將持續執行。

(中國時報)