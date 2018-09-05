新興市場貨幣危機延燒！印尼盾跌至亞洲金融風暴以來新低

2018年09月05日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

新興市場貨幣危機蔓延，繼投資人大幅拋售阿根廷和土耳其資產後，亞洲「雙印」─印尼和印度也難逃這波貨幣風暴。印尼盾4日持續探底，來到14920盾兌1美元，是自1997年亞洲金融風暴以來的最低點。印度盧比也延續跌勢，4日盤中觸及71.50盧比兌1美元，再創歷史新低。

阿根廷披索暴跌53.9％

阿根廷披索上周兌美元大跌16％，今年累計暴跌53.9％，為新興市場表現最差的貨幣。阿根廷已要求國際貨幣基金（IMF），加快撥發500億美元紓困貸款。為穩定市場信心，阿根廷總統馬克里3日也頒布新財政撙節措施，包括政府部門大幅瘦身、以及加徵穀物出口稅。消息公布後披索一度下挫逾4％，目前稍有回升。

而土耳其里拉崩盤，今年已貶值超過40％，也重創投資人信心。據官方統計，土耳其8月通膨率衝上近18％，創2003年底以來的最高紀錄。土耳其央行3日暗示擬在下周四（13日）的利率會議上，宣布升息以穩定物價。但有經濟學家認為，要挽救里拉目前頹勢，最好大膽升息10％以上，才能夠讓市場驚訝。

阿根廷和土耳其貨幣重貶，有各自獨特的因素，但主要受到美元飆漲的影響，以及市場對美陸貿易戰的擔憂，其他許多新興市場國家貨幣面臨的壓力也都暴增，包括南非幣、巴西里爾、印度盧比、印尼盾等新興市場貨幣，接連創下低點。

印度盧比也頻創新低

剛辦完亞運的印尼，由於貿易逆差龐大及依賴石油進口，亦受新興市場貨幣的拋售壓力拖累。儘管印尼央行已進場干預匯市及債市，並四度升息，但印尼盾跌勢迄仍未止住，4日續創20年新低。外界預期印尼盾兌美元將貶破1萬5000大關。今年以來，印尼盾兌美元已重挫9.4％，為亞幣中表現僅差於印度廬比的貨幣。而印尼盾貶勢是否轉向其他東協國家，重演1998年亞洲的金融風暴，更備受外界關注。

印度盧比今年以來貶幅達11.3％，上周五兌美元一度貶至71.209後，4日再破底。香港東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆指出，印度盧比及印尼盾同樣面對貶值壓力，主因是雙赤（經常帳及預算）問題仍未解決，預料「雙印」貨幣仍然有下跌的空間。

(中國時報)