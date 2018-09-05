亞幣連環貶 金融風暴憂再現！美升息成定局 美元還會再強1年

2018年09月05日 04:11 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

美聯準會（Fed）不甩川普，9月底升息幾乎成為定局，分析師斷言，美元還會強個1年。（路透）

聯準會（Fed）不甩川普，9月底升息幾乎成為定局，資本外逃導致新興市場連環倒，瑞士銀行亞太區外匯分析師陳得能斷言，在明年中聯準會態度轉向之前，美元還會強個1年，包括印尼盾在內，亞幣短期內還有得貶，人民幣甚至有貶破7.0大關可能；財信傳媒董事長謝金河則擔憂，印尼狀況若再惡化，亞洲金融危機可能再起。

陳得能更點名，印尼盾，印度盧比和菲律賓披索的風險最大，未來3個月再貶3％。至於人民幣，則有跌破7.0大關的可能，人行不排斥透過人民幣貶值，進一步緩解經濟放緩，但由於人民幣對亞幣貿易加權指數的高權重，勢必拖累其他亞幣。

人民幣恐滑破7.0大關

陳能得表示，根據聯準會釋放訊息，2019年下半年達到長期均衡利率2.9％後，貨幣政策基調將從鷹派變為中性，就看聲明中「貨幣政策繼續保持寬鬆」是否刪除，到那個時候，配合歐元區升息，美元才會終結強勢。

匯豐集團也出具最新報告，隨美國經濟持續維持強勁增長，下半年及2019年還會再各升息2次，美元就算沒強個1年、至少也強到年底，非美貨幣當中，日圓變動不大、英鎊因脫歐持續被低估、澳、紐幣則持續弱勢。

隨印尼盾急貶，亞洲會否再現金融危機，引發熱烈討論。謝金河昨臉書發文表示，繼土耳其里拉、阿根廷後，才辦完亞運的印尼，這兩天印尼盾重摔到14810，20年前亞洲金融風暴、東協國家貨幣急跌的印象襲心頭。

政府干預印尼盾照跌

謝金河說，印尼政府為了捍衛貨幣，今年已買入80兆印尼國債，但印尼10年期國債殖利率仍衝高到8.127％，印尼政府不斷干預、印尼盾仍然貶不停；謝金河警示，若狀況繼續惡化下去，20年前的亞洲金融風暴戲碼會不會襲向其他東協國家，值得注意。

謝金河舉1997年亞洲金融危機為例，最慘的印尼盾從2269跌到16950；經過20年時間逐漸康復，但最近中美貿易戰開打，新興市場地雷一個接一個引爆，先是土耳其里拉到7.032，阿根廷披索貶至41.346，只好緊急向IMF求援500億美元紓困。

(中國時報)