央行樂觀 尚無傳染效應

2018年09月05日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

新興市場連環倒，會否重蹈20年前亞洲金融危機？中央銀行表示，其實要看「傳染效應」，不過因為先進經濟體算穩，目前看來是還沒有，變數則是全球流動性逐漸減少，加上陸美貿易摩擦會否加劇，引發國際資金撤出新興市場經濟體，是須密切觀察。

央行表示，在1997年受金融危機及的新興市場經濟體，過了20年，大致都做了減少經常帳逆差、累積外匯存底等「基本功」，經濟結構明顯改善，講得直接點，在因應外部金融衝擊的緩衝空間，已經增加也增強。

以韓國、泰國為例，過去都有經常帳逆差問題，但隨經濟結構調整、也鼓勵國內儲蓄，逆差已經縮小，甚至出現順差，而整體新興市場經常帳餘額對GDP比率為負0.1％，若要論亞洲比較脆弱的經濟體，就是印尼與印度，比率分別為負1.7％與負2.3％。

央行解釋，經常帳逆差減少，就能降低國際融資（外債）需求，亞洲主要經濟體的外債占GDP比率多不到3成，只有馬來西亞的69.1％比較高，整體來看金融情勢大致穩定。

近期出事的貨幣，央行分析，主要是背負龐大美元計價債務的經濟體，像是阿根廷與土耳其，都是隨著美國經濟復甦並接近充分就業，FED啟動貨幣政策正常化，導致美國公債殖利率上揚及美元走升的後續反應。

央行在6月理監事會後報告中，就點名阿根廷、土耳其、巴西及印尼不穩。但即便是印尼，去年占全球GDP比重僅2.55％、當地股市占全球市值也只有0.58％，一來是經濟規模相對不大、二來是對外連結程度也低，對全球經濟衝擊力道都在可控制範圍。

(中國時報)