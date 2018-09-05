新聞透視－新興市場貨幣危機 山雨欲來

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳秀蘭

阿根廷披索，土耳其里拉與印尼盾重貶，新興市場再度遭到撼動，這股跌勢氛圍，也讓其他亞洲貨幣飽受壓力。儘管央行樂觀認為無傳導效應，但面對美國聯準會9月升息在即，再加上縮表的緊縮動作未停，新興市場債務風險是否引爆，重演20年前亞洲金融危機悲劇，市場瀰漫山雨欲來氛圍。

昨天新台幣兌美元匯率雖然小跌，終場收貶5.4分，但盤中開低震盪，並創一周新低。據市場分析，台幣最近貶的原因，主要是受到國際美元走強，外資淨匯出逾1億美元影響所致。由於美國聯準會表明9月會如期升息，在資金往高利率的地方走，尋求更好的投報率下，資金外流已成為包括台灣在內的新興市場挑戰。

但比較1997年亞洲金融風暴，20年前台灣憑藉著雄厚的外匯存底，躲過國際空頭大鱷狙擊，但當年泰國、馬來西亞、印尼等亞洲新興市場國家，就沒那麼幸運。這些國家資本主要靠外來熱錢，以致成為國際空頭狙擊對象。

但20年後的今天，經歷當年那場血淋淋貨幣巨貶教訓後，亞洲許多新興市場都清楚要保有一定的外匯存底累積部位，免得國際空頭來狙擊，沒有子彈應對，此外，在本幣匯率操作，各國央行也懂得彈性，不再死守一個價位，也因此，目前拉美貨幣貶值、甚至土耳其里拉崩跌的貨幣危機，會不會傳導致亞洲新興市場國家，外界持比較保留看法，畢竟此一時彼一時。

但這並不意味新興市場已有金融風暴的免疫力。相反的，自從2008年全球金融嘯後，在歐美國家相繼實施量化寬鬆政策下，大量印鈔票，市場資金氾濫，也推升許多資產價格，資產泡沫化的危機，也讓新興市場籠罩在債務危機中。

特別是隨著美聯準會升息，資金回流美國，再加上隨著美國聯準會縮表，逐步結束量化寬鬆日子，外債多的新興市場肯定首當其衝，至於大陸，當然也是點名的對象，儘管大陸相較其它新興市場，「外債不多，外儲多」，但短期內影響不大，但隨著2000億美元的貿易戰正要上蹚，未來風險誰也難預料。

(中國時報)