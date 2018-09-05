美元定存夯 滙豐年息喊上4％

2018年09月05日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

主要外銀美元定存方案

美元走強引爆外銀搶錢大戰，滙豐銀行下猛藥，針對財管客戶祭出6個月期年息4％美金定存專案，創下國銀承作美元定存新高，不但把向來是高利指標的人民幣甩在後頭，更一舉觸及美元定存「破不了4％」的天花板，要藉強勢美元問鼎台灣最大財管外商銀行。

美元炙手可熱，國銀積極加碼搶美元，其中又以擁有龐大資產的財管客戶動作最快。據滙豐內部統計，自聯準會2015年12月啟動升息循環至今，滙豐台灣客戶的美元存款占整體存款之比例，已上升13個百分點。

坊間美元定存年息在3.25％到3.38％間，滙豐一口氣喊上4％，滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，財富管理是滙豐十分重視的業務，期待藉由本次的美金高利定存專案，不僅協助客戶掌握穩健的外幣投資獲利趨勢，也能把「卓越理財」的優質財富管理服務宣傳給更多新客戶。

葉清玉強調，滙豐銀行卓越理財為客戶提供全方位的財富管理服務，同時由專業的財富管理團隊依客戶需求，協助客戶針對個人目標準備投資與理財計畫，開啟最適當的理財規劃；此外，一對一專屬的財富管理經理定期為客戶檢視投資組合，並依據市況做適當調整。

對於這波美元需求激增，滙豐（台灣）銀行資深副總裁王金生分析，在當前全球股市持續走高之下，即使估值仍屬合理，在時有波動的市況下，客戶仍難免持較謹慎的投資態度，因此無論是什麼類型的客戶，對現金部位的需求將有所增加。以穩健型客戶為例，滙豐建議採用20％財富增長、40％財富累積、40％財富保全配置；積極型客戶可增持投資市場，50％財富增長、30％財富累積、20％財富保全配置；保守型客戶可適度增加儲蓄險、現金，10％財富增長、30％財富累積、60％財富保全配置。

(中國時報)