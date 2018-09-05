性平遞百萬連署 抗衡幸福盟

2018年09月05日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

平權公投37天共募集到100萬份連署，創下公投史上非政黨主導最快紀錄。而「反同」的幸福盟發起的「愛家公投」，也在8月27日達標，募得近200萬份連署書。未來兩派將分別透過志工、擺攤等方式全力拉票，幸福盟理事長曾獻瑩表示，期望年底投票能理性對話，而不是一有其他意見，就被同志團體冠上「歧視」。

雙方全力拉票 11/24拚高下

挺同的平權公投兩項公投案包括婚姻平權案募集到55萬份連署書、性平教育案募集到45萬份連署書，共100萬份，其中70萬份在最後一周內募集完成，為公投史上非政黨主導最快紀錄。

另外，反同的幸福盟所發起的愛家公投，包括「婚姻定義公投」收到67萬8550份、「適齡性平教育公投」收到67萬100份，與「婚姻以外形式保障同性二人權益公投」收到63萬3450份連署書，共198萬2100份。

兩案將在11月24日公投投票日一拚高下，曾獻瑩表示，未來3個月幸福盟志工將透過擺攤、掃街、關係網絡，1個人影響20個人、握20雙手、各講解20分鐘，確保公投案成立。

平權公投總召苗博雅則表示，「一人拉十人、平權一定成」，公投提案通過只能算是短暫的勝利，接下來，志工將繼續宣傳平權公投，邀請百萬人再創奇蹟、通過公投。

透過投票對話 勿分化社會

苗博雅說，反同團體不斷以不實言論抹黑同志，同志運動者祁家威也批反同「撕裂族群、分化社會」，他說「挺同跟反同雙方的連署書，有重複的名單，就是因有些老闆會因為自己反同，逼迫員工連署，簽連署很多都不是自願的」。

曾獻瑩澄清「大家的眼睛是雪亮的」，自4月提案到送件前，都沒有開記者會批評同志，就是不想刺激、攻擊對方，但現在社會風氣，只要提出與同志團體不同的看法，如立專法不修民法，就會被冠上「歧視」字眼，「這才是挑起族群對立」；她強調，希望雙方都不要再抹黑攻擊或流於仇恨性動員，應理性對話溝通，共謀平等社會。

(中國時報)