新聞透視－公投法修惡 打開潘朵拉盒子

2018年09月05日 04:11 中國時報 張理國

《公投法》修正後大幅降低提案及成案門檻，潘朵拉盒子打開後，衍生公投之亂，不僅提案量大增，代表挺同及反同5項公投也同時達到2階連署門檻，若5案都過，勢必產生立法及行政部門決策矛盾、治絲益棼。

公投案大增，不僅選務困難，多數公投提案即便過關，也無法改變客觀事實。像逐年降低火力發電廠發電量的「反空汙」公投就算過關，但再生能源無法有效取代核電，減少火電，台灣缺電危機還是無解。

公投亂源起於《公投法》修惡，一味降低被批評的「鳥籠公投」門檻，立院國、民兩黨難辭其咎，國民黨棄守《公投法》，在民進黨絕對多數主導下通過大幅降低門檻，才產生如今弊端。

在提案及成案門檻不高下，如今「挺同」及「反同」5案都達2階連署門檻，眼看年底大對決，若2項公投都過，新版《公投法》卻未明定如何處置，究竟以得票數高為主，還是再投一次？當初草率修法，成了放寬門檻後的大漏洞。而公投案過關後，不管是同婚修《民法》還是專法，要不要在國民教育中落實同志教育，行政及立法部門都得配合辦理，結果是以子之矛、攻子之盾，甚至勞動大法官釋憲。

理論上看，正反兩方公投主題對打，存在至少5種可能。如果各投各的，只要能投出約500萬票，2案都會成立，也就是行政、立法部門陷兩難；但若正反兩方都反動員，即領取對方公投票，並投不同意票，則一方不同意票數高於對方同意票者，可造成對方公投案不成立，另外則是雙方實力懸殊，1勝1負，這兩種情況行政立法部門只要依通過的公投案行事即可。

第4、5種可能性，則是500萬票門檻太高，正反兩方都沒通過，或反動員結果，導致雙方不同意票都高於同意票，雙方公投案都沒過，對行政及立法部門而言，公投沒過雖然沒有拘束力，但釋憲要求的修法難題仍未解。

公投之亂起於意氣修法，結果讓少數綁架多數，公投「投爽的」，最後動輒上億的經費還是全民埋單。

(中國時報)