新聞分析－反同挺同拉鋸 為選情埋變數

2018年09月05日 04:11 中國時報 周毓翔

同婚及反同婚公投將決戰2018公投綁大選，熟知選情者都知道，同婚議題是世代之爭，也是城鄉觀念差距之爭；隨著選舉及公投時間將近，雙方陣營勢必啟動宣傳戰，參選人也可能從政見的比拚，變成立場表態的競爭，替2018選情埋下變數。

從各項民調顯示，年輕族群對同性婚姻接受度高，但年齡越長，接受度越低；支持同婚者多以都會區為主，中南部反對者多；國民黨在鄉下連署反核食公投時，不少婆婆媽媽誤以為是辦理反同婚，積極趕去連署，嘴裡還一直碎念罵支持同婚的人。

同婚議題儘管在大法官釋憲後，已確定民法沒有保障同性婚姻是違憲，但對於同婚相關的修法，至今毫無進度，引發同婚團體不滿。不過執政黨也不敢輕舉妄動，尤其逼近選舉，同婚修法有如結構複雜的定時炸彈，民進黨團總召柯建銘5月16日受訪時就表示，「民進黨團都認為不要再弄了。」

反同婚團體主力是教會，其中包含部分深綠教會，這是民進黨在這議題上猶豫的主因。蔡總統8月出席第18屆國家祈禱早餐會時，牧師寇紹恩就很慎重地，當著蔡總統面強調，「婚姻家庭、一男一女、一夫一妻、一生一世，這是上帝的使命。」

反同團體動員力也不可小覷，安定力量聯盟主席孫繼正發動罷免立委黃國昌，儘管最後因同意罷免票未達選舉人數4分之1門檻，未能過關，但同意罷免者仍高於反對罷免者，令黃國昌面上無光。

距11月24日投票不到3個月，反同、挺同團體的支持傾向，可能進而影響選情。國民黨高雄市長參選人韓國瑜，就取得高雄市地方教會支持，部分深綠教會因同婚議題對民進黨失望，轉而倒戈藍營，其他縣市是否會出現類似的連鎖效應，有待觀察。

(中國時報)