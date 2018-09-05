中選會控偽造連署 藍嗆別有用心

中選會工作人員忙著清點公投連署書。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
反同婚的「下一代幸福聯盟」，上月28日在中選會外公布愛家公投3提案連署書，出席家長翻開手中牌子，總數是198萬2100份。（本報資料照片）
挺同婚團體共提2案，婚姻平權及性平教育總計連署書，37天達百萬，創下最快紀錄。圖為志工們幫忙把連署書搬到中選會。（陳君瑋攝）

中選會日前指控國民黨遞交的三項公投案連署書中有「死人」連署，涉嫌偽造文書。國民黨文傳會代理主委唐德明昨抨擊，中選會妄言斷論影射不法，已超越行政職權，別有政治動機，他呼籲人民睜大眼看看，中選會「是行政機關？還是助選機關？」

中選會主委陳英鈐昨表示，中選會是依據《公投法》規定，依法查對公投連署提案的真偽性，並不是針對特定政黨，「如果中選會不查，則是瀆職。」

中選會昨並召開委員會議，針對全國性公投案連署人名冊查對事宜，委員一致支持依法查對大量抄寫偽造連署，以捍衛人民對公投民主的信賴。

唐德明則質疑，從受理公投案開始，中選會就不斷擴張職權，從實質審查公投主文，到要求召開聽證會，甚至用含沙射影的方式指控國民黨所提的三項公投案，嚴重汙衊公投案的正當性。

他強調，中選會必須是絕對中立的行政機關，不能違反民主法治國家的基本原則，針對性的清算鬥爭特定政黨，變相成為助選機關，否則未來可能都要負起相關法律責任。

唐德明指出，依過去作法，不合規定的連署書只要依法剔除即可，中選會影射不法已超越其行政職權。

(中國時報)

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