《紐時》文章指出 大陸用基礎建設拉近彼此距離！為台擋炮彈的金門 覺得被拋棄

《紐約時報》報導，金門不論從地理或心理層面，都更接近大陸。圖為金門從戰地蛻變為兩岸交流最前線，五星旗已飄揚在當地街頭。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

兩岸軍事對峙的年代，金門承擔台灣的苦難。台灣本島不曾聽聞防空警報，金門代為抵擋大量炮彈。一甲子後，許多金門人說台灣背棄他們；曾是死敵的大陸，則用基礎建設與觀光迎合金門的水電和經濟需求，拉近彼此距離。

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相距僅10公里 陸頻示好

《紐約時報》2日刊出「一度是冷戰中的發火點，台灣的一部分，如今接受中國示好」（Once a Cold War Flashpoint, a Part of Taiwan Embraces China’s Pull）。文章稱，金門距台灣將近300公里，距大陸不到10公里。不論從地理或心理層面，金門都更接近大陸。

福建省廈門市正在金門北方的大嶝島興建翔安國際機場。填海造陸後，金門與大陸的距離將縮短近1.6公里。有人提議在機場與金門之間興建大橋，兩「門」連為一體。

水電經濟需求 多靠對岸

從福建引水到金門的輸水管線8月初完工啟用。大陸開始供應金門自來水，可解決金門3成的用水，不久後可能還會供應廉價電力。

「八二三炮戰」打破硫磺島戰役的紀錄，一次次的飽和攻擊，使金門每平方英里落彈逾8000枚。金門肩負戍守前線的責任，台灣本島舉行地方選舉，推動經濟建設，在1987年解嚴，金門直到1992年才解嚴。

再把時間回推得遠一些，台灣曾被日本殖民半世紀，金門則為大陸領土。金門與台灣間的歷史與地理鴻溝，構成一段尷尬的關係。金門人會說「去台灣念書或工作」，彷彿暗示自己將到異鄉做異客，意味自己並不屬於台灣。

許多金門人說，民主化以後，這裡就被台北拋棄。金門縣長陳福海說，「沒有一位民選總統真正關心我們的需求。戒嚴以後，我們缺水缺電，也沒有馬路，什麼都沒有」。陳福海說，當時金門的經濟只能自求多福，主要依靠賣高粱酒，現在則仰賴陸客帶進的觀光財。

加強兩岸交流 走自己的路

倫敦國王學院的台海議題專家迪基女士表示，大陸對金門有吸引力，這很自然。因為台北的中央政府不能幫金門解決問題，而近在咫尺的一方卻願意幫忙，你說金門會怎麼做？

金門姑娘王莛頎在紐約工作6年後回到金門，成立「敬土豆文化工作室」。她說金門距離台灣本島遙遠，金門人覺得自己像孤兒，而大陸日益強大，金門人如何抗拒？她說，不要輕忽對岸的影響，「金門會走自己的路」，與大陸加強交流。

(中國時報)

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