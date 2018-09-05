國慶去中華民國 竟向IBM致敬

2018年09月05日 04:11 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

國慶大典在即，蔡政府釋出慶典LOGO的主視覺後，粗糙設計感不僅惹來負評，中華民國國號及國旗更是消失不見，改以「TAIWAN TOGETHER」取代。但國慶設計統籌負責人楊森表示，主視覺字體有巧思，也就是有向電腦公司IBM的LOGO致敬的意味。

國慶籌備會前天公布今年大會主視覺及LOGO，跳脫以往政府慣用的大紅色調，改以藍綠黃「數位像素」的概念拼成雙十字樣。

主視覺出爐後，負評如潮，民眾紛紛在官方「中華民國讚國慶」臉書粉絲團狂噓，更有不少人貼上國旗照片怒喊「還我國旗！」

對於設計理念，楊森表示，此次主視覺設計顏色鮮豔、明亮，組成方式有「數位像素」之感；同時，「TAIWAN TOGETHER」的字體就是70、80年代最偉大的設計之一，就是電腦公司IBM的LOGO，所以主視覺的字體，「其實也有向IBM字體致敬意味」。

回顧蔡政府上任首次國慶，當時主視覺其實已用「國慶日」3個字取代「中華民國」，同時不見國旗或相關符號。去年，主視覺更進一步寫出「BETTER TAIWAN」，明顯是以台灣取代中華民國。到今年依舊保留TAIWAN，屏除中華民國，同時新增向美國公司致敬的精神。

身兼國慶籌備會祕書長的內政部次長陳宗彥表示，主視覺當中的「點的匯合」，象徵團結，完整版的LOGO將循例在國慶前由立法院長蘇嘉全親自說明。

(中國時報)