慶不慶祝都為難 民進黨最怕雙十節

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中國時報

每年國慶日對蔡政府一直是難題。從去國旗、去國號，到以台灣取代中華民國，蔡政府執政後的國慶原本已是四不像，今年竟變本加厲，乾脆說是向IBM致敬，把彰顯國家的莊嚴慶典，搞成像是產品發表會，有這種惡搞般的動機，國家得到的恐怕不是祝福，而是詛咒。

或許蔡政府會辯解，都什麼時代了，他們只是用另種方式凸顯國家。只是，這種事真能以如此忽悠的態度處理嗎？當然不行。

蔡政府難道忘了，每年民進黨黨慶，不都是眾人高舉黨旗，在黨歌聲中揭開序幕嗎？整場活動，四目所及盡是黨徽。

倘若今天出了位新主席，不僅禁止懸掛黨旗，甚至發明新符號，說是要向IBM致敬；而且，這間公司的電腦部門還早就被大陸聯想集團併購，親愛的民進黨人，你是會當場拆台，還是拍拍手說主席英明？

如果民進黨不能接受一位不認同黨名、黨旗的人當主席，那麼，又怎能期待人民接受一位不認同國號、國旗的總統？

依中華民國憲法取得國家機器的政府，在國慶日高舉國號拿國旗，是唯一選擇；這不是是非題，更不是隨心所欲的申論題。除非蔡政府夠本事，修憲將中華民國改成台灣國，那麼，就算想在國慶揮黨旗，也沒人管得了你。反之，如果連修改國號的勇氣都做不到，只會像個小偷般，對中華民國這裡偷一點、那裡拔一些，自以為這就是實踐台獨，用精神勝利法自嗨，別說國際怎麼看，連台灣自家人都會覺得可笑。

(中國時報)

國慶去中華民國 竟向IBM致敬 陳滄江脫綠袍 黨離民意愈來愈遠

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