府：依儀節「演奏而不宣唱」

2018年09月05日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統在忠烈祠舉行秋祭時未唱國歌，總統府發言人林鶴明昨表示，根據正式儀節，春、秋兩祭典禮，在主祭與陪祭就位後，儀節將進行「奏國歌」，由軍樂隊演奏中華民國國歌，演奏而不宣唱，與國慶等典禮「唱國歌」儀程，由與會同聲合唱並不相同。

林鶴明昨表示，「奏國歌」的程序是由軍樂隊演奏中華民國國歌，演奏而不宣唱，這與國慶等典禮「唱國歌」儀程，由與會者發聲合唱，兩者並不相同。春秋兩祭典禮中「奏國歌」儀程行之多年，歷屆總統也都循此進行。

國民黨發言人洪孟楷前天認為蔡英文在秋祭時沒有開口唱國歌，而有「不唱國歌，還當什麼總統」的言論。對此，民進黨發言人何孟樺昨表示，洪孟楷發表這種無知的言論，惡意汙衊國家元首，民進黨嚴正要求國民黨以及洪孟楷立刻道歉。

但是洪孟楷反批，開口唱國歌與否，是愛國心的展現；照民進黨說法，當天開口唱國歌的國安會祕書長李大維以及在場的三軍部隊、遺族家屬，難道都要被民進黨譴責嗎？何歉之有？

此外，昨天網路上轉傳蔡英文在出席秋祭典禮後「吐口水」的畫面，林鶴明強調，這更是極其惡意的行為。

他說，根據完整影像，總統在典禮期間嚴謹肅穆，抹黑者刻意擷取總統在典禮結束後的抿嘴畫面，假稱總統的動作是吐口水，「實際上畫面中總統並未開口，又怎麼會有吐口水舉動」。

(中國時報)