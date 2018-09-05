藍控餐會賄選 林佳龍嗆抹黑

2018年09月05日 04:11 中國時報 周毓翔 、 陳世宗 ／綜合報導 ／綜合報導

林佳龍競選團隊發言人立委張廖萬堅表示，林佳龍關心偏鄉、勤走基層，國民黨硬將林佳龍後援會聚會拗成賄選餐會，將提告相關抹黑者！（陳世宗攝）

國民黨指控台中市長林佳龍選舉餐會免費招待選民，前法務部長羅瑩雪4日出席國民黨團記者會表示，此案事證充分、清楚，「這個應該不難辦！」國民黨立院黨團則呼籲檢調要用嚴格標準調查，讓全台人民及台中市民重拾信心。

林佳龍強調，選舉應該是提出政績及政見，不斷用負面的抹黑，沒辦法讓城市更美好；還是誠心建議大家能夠用比較正面的訴求，台中人也有智慧、也會拒絕負面的選舉，將由競選團隊發言人張廖萬堅立委等進行提告。

十多年前餐會 幹部曾被判刑

國民黨團書記長曾銘宗表示，林佳龍於今年7月20至21日前往台中梨山地區參加選舉造勢活動，現場舉辦餐會免費招待近300名選民，每一桌還吃上「海陸大餐」，凍蒜聲此起彼落，令人想起林佳龍競選團隊也曾在民國94年「舉辦餐會」、「免費招待」、「現場拜託選民支持」等違反《選罷法》規定之案例，當時林逃過一劫，其競選團隊幹部被判刑並褫奪公權。

每桌海陸大餐 敬酒拜託支持

黨團首席副書記長吳志楊表示，林佳龍的選舉餐會現場凍蒜聲不斷，提供每一桌「海陸大餐」免費招待當地選民，林佳龍現場揮舞著「連任」戰旗，帶領市府一級主管逐桌敬酒拜託選民支持他連任，這樣的行為完全不同於「米粉炒大鍋飯」的形式。

羅瑩雪認為，此案並非捕風捉影，根據相關的影片、照片都已顯示出問題，事證已充分，「檢調應該用同樣的標準來檢視執政黨的候選人」、「這個應該不難辦」，她認為如果林佳龍方面一再宣稱在場被免費招待的選民都是後援會成員和幹部，因特定人士而不構成賄選，那麼普遍賄選案件當中針對單一特定人士進行期約投票難道就不是賄選了嗎？

純後援會活動 林陣營指烏龍

盧秀燕團隊發言人吳皇昇表示，蔡英文2016年曾公開表示「無論是請客吃飯，或是變相的免費招待旅遊，這些都瓜田李下，都是挑戰法律」，吳皇昇說，林佳龍公然以後援會名義請客吃飯，難道就不是蔡英文的瓜田李下？

張廖萬堅表示，梨山活動僅是單純後援會活動，所有出席成員都是後援會成員，皆有名冊與簽名；後援會在現場也明確表示，非後援會民眾不要進入會場，當晚市長為受邀參加，盧陣營就算傾全黨之力企圖「眾口抹黑」，但仍無法改變「烏龍爆料」的本質，足證國民黨出盡奧步，無所不用其極。

(中國時報)