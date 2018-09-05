侯友宜跨區 挺盧秀燕反空汙

2018年09月05日 04:11 中國時報 張妍溱 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

國民黨新北市長參選人侯友宜4日首度到台中，與台中市長參選人盧秀燕包場看災難電影《全面霾伏》，並贈盧「厚友誼」小旗，象徵2人好友誼外，拒絕空汙，要有「好日子」過。台中市長林佳龍則表示，空汙是過去政府造成的後果，正在負責任地解決、改善中。

《全面霾伏》劇情描述城市裡籠罩著霧霾，每個人出門必須戴上防毒面具，並造成嚴重死傷。空汙成為選戰焦點，侯友宜指出，火力發電不但傷害國民健康，霾害更是全民公敵。

侯友宜說，火力燃煤違反時代潮流，民進黨要在新北蓋深澳電廠，破壞東北角美麗生態，也危害北北基桃人民健康，「老縣長說要蓋安全無汙染的深澳電廠、鄭文燦市長贊成蓋深澳電廠嗎？」他與盧秀燕「連線守護」，反對空汙傷害、讓空氣新鮮。

侯友宜認為，新北市有3座核電廠、1座火力發電廠，供電給大台北沒問題，但深澳電廠斥資1000億，僅增加25萬千瓦電力，卻影響人民健康，電力不是用加法想，應用減法思維，1000億可讓高耗能、低產能的工業產業轉型，甚至智能、磁能等動力發電，他支持盧秀燕減少火力發電的主張。

盧秀燕說，台中市因空汙受害很深，看完《全面霾伏》有警示作用，民進黨政府要在新北蓋深澳電廠，唯恐受害，所以邀侯友宜一起看這部片。2030年歐洲有13個國家要廢止火力以及燃煤發電，值得民進黨政府深思。

台中市新聞局長卓冠廷表示，市府推動86項防制措施全面防制空汙，包括PM2.5年均濃度與紫爆天數均逐年下降，並創下8年來新低；《全面霾伏》是大地震引毒氣蔓延，與火力發電造成空汙無關。林佳龍勇於挑戰過去政府未曾真正改革的空汙問題，嚴格管控台中火力發電廠，從固定、移動、逸散3大汙染源同步管制汙染，改善中市空氣品質。

林佳龍表示，台中市空汙改善率達全台第1，今年至目前為止，台中市的空氣品質都比全台好，期待「侯友宜應是理性的人」，選舉不應用負面態度，呼籲以理性、不分朝野，全力支持政府空汙改善計畫。

(中國時報)