民進黨選舉六大奧步 國民黨籲勿上當

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中國時報
／台北報導

九合一選舉將屆，國民黨彙整並公布過去綠營六大選舉「奧步，包括抹黑、抹紅、造謠、栽贓、司法追殺、製造衝突等手法。」發言人洪孟楷呼籲，這次選舉不要再受「奧步」影響，而國民黨也將製作「懶人包」在網路上廣為宣傳，並提供「中央助選團」做為「教材」，到各地助講時提醒民眾。洪孟楷指出，綠營奧步中，明顯觸犯法令規定，「抹黑」、「抹紅」就是最好例子。

他表示，民進黨立委段宜康在4年前的彰化縣長選舉，以抹黑的手法導致林滄敏落選，最後法院判賠100萬元並登報道歉定讞；2003年民進黨刊登廣告抹紅當時的台北市長馬英九被高等法院判賠百萬。

至於「造謠」案例，他說，1998年高雄市長選舉發生「桃色錄音帶」事件，影涉當時國民黨候選人吳敦義與女記者有曖眛關係，致吳以5千票不到的差距輸給民進黨候選人謝長廷，最後證實錄音帶是偽造的。

洪表示，2005年高雄市長選舉陳菊陣營指控的「走路工事件」，就是標準的「栽贓」手法，導致國民黨候選人黃俊英以1100多票之差敗選，事後證明走路工與黃俊英毫無關係。

至於「司法追殺」，他指出，前總統馬英九被起訴的「三中案」被列為行政院長賴清德的改革政績，證明民進黨干涉檢調司法，打壓清算國民黨；「製造衝突」最明顯的例子則是2004年總統大選的「兩顆子彈」事件。

(中國時報)

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