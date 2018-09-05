吳祥輝猛打柯 互嗆提告

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中國時報
／台北報導

作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）《屠殺》中譯本將在台灣發行，出版社負責人吳祥輝4日強調，書中明確提到柯文哲帶病人到大陸器官移植，且知道器官來自法輪功人士，但因柯否認、甚至質疑他是收錢的「打手」，除對柯提告外，今、明兩天還會再赴北檢告發柯文哲違反器官移植的相關條例提告；柯文哲也不甘示弱反批，這就是選舉花招，吳不是主謀，「是姚人多請假嗎？怎麼會發生這種事？」暗指此事是綠營操作。

吳祥輝昨開記者會表示，這本書關於柯文哲的一切都是正確無誤，他已獲得作者伊森授權，拿到伊森在2013年6月12日、2014年1月13日、2014年1月14日，3次經過柯文哲確認後才出版書籍的往來信件；此外，作者訪問柯文哲篇章的前半段內容已經中譯完成，已經過作者和其出版團隊審核認證。

柯文哲競選辦公室發布新聞稿強調，柯在台大醫院外科加護病房負責器官移植病患的術後照顧，沒有執行移植手術，更沒有仲介病人到大陸進行器官移植，至於他曾試圖引入器官移植制度至大陸，是希望導正器官獲取過程的不當行為，非為個人牟利。

此外，該訪談是作者與柯文哲對大陸器官移植現象的描述，關於「與大陸接洽」、「購買器官」非柯本人，4年前委請律師發函給作者時，對方也同意再版時，會將引述說法誤解成本人自述部分一併更正。柯陣營也同步提出2014年12月葛特曼曾經澄清過該爭議的影片的中文翻譯，不排除也採取法律途徑。

(中國時報)

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