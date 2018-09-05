2018年09月05日 04:11 中國時報 陳俊雄 、 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌4日上午在鶯歌與桃園市長鄭文燦合體，鄭文燦指出，老人裝設假牙、成立體育局在桃園都成功實施，批評國民黨新北市長參選人侯友宜「真的對市政不了解」。侯辦發言人賴冠群表示，鄭文燦在桃園向來以會花錢著稱，桃園的補助款經常是「要5毛給1塊」，這種風格不適合來新北市評論經費議題，很容易失真。

鄭文燦指出，侯認為每人都要裝是錯誤的，因為裝置率有一定比例，且不是第1年就裝，也不是65歲就裝，有可能是68歲、70歲才裝，依桃園裝置比例來看，新北市的裝置數量在6萬到7萬之間，不像侯稱的要10幾萬人裝。

至於體育局爭議，鄭文燦表示桃園市是全台第一個設立體育局的縣市，新北市則是全台最大的運動城市，新北市選手在亞運拿了很多獎牌，反說沒設立必要，「健康的城市不能沒有體育。」

鄭文燦表示，由此看來，「侯友宜真的對市政不了解」，因裝假牙、成立體育局都會成為全台一致的政策。他還表示，侯友宜投入選戰後也變了，變得比較會講政治語言、比較會鬥嘴，「把原本的侯友宜掩蓋掉了。」

侯辦發言人賴冠群表示，新北市體育處過去推動萬金石成為國際銀標章認證，8年完成12座國民運動中心，放眼各縣市體育局無人能比，建議鄭市長看看蔡英文成立的南向辦公室、少子化辦公室，就能知道成立局處科室未必能實際解決問題。

(中國時報)