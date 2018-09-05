連奪6命 神祕海灘封灘10日

2018年09月05日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣在2日、3日兩天接連發生4起民眾落海事件，造成6死1失蹤的悲劇，宜蘭代理縣長陳金德4日在縣務會議上指示，今天起禁止民眾進入神祕沙灘，並由副縣長余聯興邀集府內、外相關單位開會研議，在10天內針對神祕沙灘、粉鳥林祕境及內埤海灘等3處發生事故的海岸，訂出管理辦法並公告實施，另完成警示牌、管制時間、救護站等設置，確保不再發生類似意外。

陡降型沙岸 危險性很高

陳金德表示，這兩天一連串的民眾海邊溺水事件，是歷年來最嚴重一次，他代表宜蘭縣政府對溺水罹難者表達哀悼之意，這幾處意外發生地點，皆屬陡降型沙岸，短短兩公尺距離，海水深度可達4公尺，且腹地小，大浪來襲時根本無處可躲，危險性相當高，也提醒到海域從事活動要特別小心，不要因為親水而溺水。

為避免再有意外發生，陳金德也指示先由相關單位派員就近管制，最快今天就會依據《行政執行法》規定，公告神祕沙灘管制10天，並責成副縣長余聯興在10天內邀集觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、林務局羅東林管處，海岸巡防署、蘇澳鎮公所、蘇澳區漁會、縣府消防局、工旅處等相關單位，召開相關會議，針對神祕沙灘、粉鳥林祕境及內埤海灘討論出一套管理辦法並公告施行；同時也在這10天內完成潮汐時間表、警示牌、以及救護站等設置。

違規沙灘車 不得再攬客

對於轄內違規沙灘車業者問題，陳金德也指示縣府工旅處訂定相關管理辦法或要點，要求合法申請業者做好自主管理，提供救生員、救生衣、救護站等必要人員設備；縣府工旅處長李岳儒則表示，即刻起勒令位於神祕沙灘的兩家違規沙灘車業者不得再有招攬客人等營業行為。

(中國時報)