大海無情 情人灣商家：沒人管理才危險

2018年09月05日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣內埤海灘、神祕沙灘接連傳出落海意外，2日、3日造成6死1失蹤，岸巡隊、業者都感受到海邊遊客明顯減少，有業者嘆說生意掉落7成，擔憂生意如何經營下去；也有業者認為影響不大，但強調，「只要是海都危險，做好管制才是解決之道。」

「管制10天？」不願具名、在內埤海灘（又稱情人灣）周邊經營咖啡店的業者說，情人灣景致佳，遊客如織，因此2個月前決定開設咖啡店，但以昨日而言，整個情人灣的人潮，與平日相比少了7成，生意也跟著滑落，若長此以往，很難經營生存。

該名業者說，情人灣的2起意外，不單單只是長浪造成，大家對意外的發生都很難過，縣府要禁止遊客進入，「難道路上出車禍就不出門嗎？」作法是因噎廢食。業者嘆只希望管制後縣府能提出更好的解方，確保遊客安全。

情人灣「地中海casa」的賴姓餐飲業者說，雖然與暑假相比遊客變少，但生意感覺沒有往下掉，因為店裡的特色就是可以欣賞海景，縣府管制10天影響不大，「總不能連看得到海的地方都管制吧？」不過賴姓業者強調，海都是危險，海水無情，主政者要思考的是如何讓海灘變安全，不論是哪個海邊，即便是墾丁也是會發生意外，但差異就是墾丁有管理，「沒人管理才危險！」

海巡署第一岸巡隊隊長韋永光表示，落海意外中因為還有1名何姓男子失蹤搜救中，意外發生地點神祕沙灘遊客數明顯變少，第一岸巡隊會配合縣府作法管制；在縣府管制前，第一岸巡隊都有安排勤務，浪太大會柔性勸導遊客，颱風期間則強制驅離。

韋永光指出，在台灣周邊如果有颱風經過，海邊一定會產生長浪，但長浪很難看得出來，以致遊客易輕忽安全。

(中國時報)