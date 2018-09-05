垃圾圍島 東北角、蘭嶼密度最高

2018年09月05日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

海漂垃圾日益嚴重，黑潮文教基金會5月底從花蓮啟航，進行繞台灣一周的「島航計畫」，7月中完成，其中曾與台灣海洋大學合作，用目視法進行海漂垃圾調查，發現東北角至北海岸及蘭嶼垃圾密度最高，新北市深澳岬角海域每平方公里2000件垃圾最多，高雄紅毛港外海則驗出超過環保署公告標準的「酚」含量。

參與計畫的台灣海大研究生邱靖淳說，12天航程調查距離約670公里，共紀錄698件垃圾，在76％的航次、近8成海域看到海漂垃圾，其中以塑膠最多（66％），包括塑膠包裝、食物容器與餐具、寶特瓶；其次為保麗龍，占17％，還有廢棄漁具。

邱靖淳又說，每平方公里海域垃圾為0至1958件，東北角至北海岸及蘭嶼垃圾密度最高。而基隆市與北海岸一帶、嘉義八掌溪口、高雄及小琉球沿岸，均發現海漂垃圾匯集。若排除高密度區域，每平方公里約29件垃圾，密度與全球平均值差不多。

若從極端值來看，新北市深澳岬角海域每平方公里2千件垃圾最多，蘭嶼的椰油、野銀部落約1000件；僅次於太平洋熱帶環流的每平方公里逾1萬件，以及麻六甲海峽的4000件。

黑潮執行長張卉君呼籲，位於垃圾熱點的縣市政府，如嘉義市、高雄市、屏東市、新北市應加強海域清潔，海洋保育署也應儘快建立海域汙染即時通報機制，強化檢舉功能。

東華大學海洋生物研究所長孟培傑指出，高雄紅毛港外海驗出「酚」的含量高達0.0123毫克/公升，超過環保署公告標準。酚會讓螺類雌雄性別錯亂，造成族群滅絕；若透過食物鏈進入人體，也會傷害內臟與內分泌系統。

海洋委員會海洋保育署長黃向文表示，酚的來源可能是自然界植物或工業廢水。以往高雄市海域水質定期檢測都合格，此次驗出酚的數值偏高，可能因紅毛港外進出船舶多，排放廢汙水或壓艙水有關；惟無目擊證據無法檢舉，後續追查也有困難。

黃向文說，海保署將研議建置海上汙染案件的檢舉查核機制，並與海巡署、交通部合作，管制船舶排汙。針對海漂垃圾日益嚴重的現象，海保署也會結合縣市政府的力量，盡力清除海底、海漂垃圾。

(中國時報)