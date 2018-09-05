瘋狗浪襲岸 颱風多在千里外

2018年09月05日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

宜蘭近日發生長浪捲走7人事件，研究瘋狗浪10多年的成功大學水利及海洋工程系董東璟副教授表示，近年台灣周遭海岸已發生335件瘋狗浪事件，其中僅7件是發生在颱風期間，民眾習慣根據颱風警報判斷海岸活動安全，防災認知不足，海洋教育有待加強。

董東璟分析位於宜蘭外海的海洋浮標資料，顯示2日中午前後，燕子颱風長浪就已傳到台灣附近海域，約下午3時傳到宜蘭海岸，長浪浪高達1.4米，周期超過14秒，等同時速80公里的浪衝向岸邊，他透過歐盟公式分析，長浪抵岸邊後破碎，隨後衝上海灘至少30米，民眾和車輛都很難抵抗突如其來的浪襲。

他強調，類似未發布颱風警報期間出現的長浪引起瘋狗浪，近年頻發生，已造成很大傷亡，氣象局根據觀測結果雖有發布長浪即時訊息，但民眾從事海濱活動不會留意。

類似事件年年上演，董東璟呼籲，台灣周遭海岸近年已發生335件瘋狗浪事件，沒有紀錄的恐怕更多，其中58件因颱風長浪引起，僅7件發生在颱風期間，高達88％發生在海面有颱風，但距台灣仍遠或未向台灣移動，顯示中央氣象局未發布颱風警報期間，民眾根據颱風警報判斷海岸活動安全性，有所不足。

他強調，不是要鼓吹遠離海邊，但民眾需具備海洋意識，對潛在風險不可不慎。台灣有史以來最嚴重瘋狗浪事件，是2013年海燕颱風進入菲律賓前，距台灣約1600公里處時，巨大長浪將當時正在東北角龍洞鼻頭步道從事戶外教學的社區大學師生16人沖入海，造成8死8傷慘劇。

這些瘋狗浪總是發生在台灣外海1000至1500公里附近有颱風，但台灣未發布颱風警報，宜蘭即屬此類。去年泰利海上颱風接近台灣並無重大災害，當颱風轉向日本距台約1500公里處，基隆港防波堤釣魚比賽如期舉行，颱風回傳長浪，造成104位釣客受困陷入險境，所幸最後未有傷亡。

(中國時報)