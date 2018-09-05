全台十大危險海域 暗流漩渦多

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

台灣四面環海，每年奪走不少寶貴人命，海巡署2015年時曾調查公布全台十大危險海域，包括石門白沙灣、王功漁港、旗津等區域，呼籲民眾戲水提高警覺，但因非業管單位，基於尊重各縣市政府，這項調查也在公布後就喊卡，不再進行。

海巡署動員所轄岸巡各個外勤專隊，針對意發生事故的海岸、沙難，統計出全台最危險的「十大海域」，當時還要求管轄的救難、救生人員，在暑假期間加強人員訓練與裝備檢整。

當年公布最易發生海難的十大區域，包括北部石門白沙灣、三貂角磯釣場、和平島及外木山等海域，中部則是清水北防海域、王功漁港新寶溪出海口，南部安平港四鯤鯓海域、旗津海岸公園、香蕉灣海域，最後則是花蓮東部的七星潭海域。

海巡署並整理出全台257處危險海岸地區，其中台東縣33處最多，第2為金門縣29處，再來是屏東縣24處等等，北部危險海域雖然不多，但很多景點，炎炎夏日滿是戲水遊客，案件發生數高才會擠進前10。

海巡署指出，這些危險海域通常是水深落差過大藏有暗流、漩渦，不然就是常有大浪或瘋狗浪，驟然出現往往就發生悲劇。

海巡署強調，當年因非主管機關，經與各縣市政府溝通，認為還是應以地方的資料為準，且每年發生意外的海域地點也有變化，呼籲民眾前往各地戲水前，能夠先到各個景點的旅遊網頁進行了解，避免發生意外。

(中國時報)