全台十大危險海域 暗流漩渦多

友善列印
中國時報
／台北報導

台灣四面環海，每年奪走不少寶貴人命，海巡署2015年時曾調查公布全台十大危險海域，包括石門白沙灣、王功漁港、旗津等區域，呼籲民眾戲水提高警覺，但因非業管單位，基於尊重各縣市政府，這項調查也在公布後就喊卡，不再進行。

海巡署動員所轄岸巡各個外勤專隊，針對意發生事故的海岸、沙難，統計出全台最危險的「十大海域」，當時還要求管轄的救難、救生人員，在暑假期間加強人員訓練與裝備檢整。

當年公布最易發生海難的十大區域，包括北部石門白沙灣、三貂角磯釣場、和平島及外木山等海域，中部則是清水北防海域、王功漁港新寶溪出海口，南部安平港四鯤鯓海域、旗津海岸公園、香蕉灣海域，最後則是花蓮東部的七星潭海域。

海巡署並整理出全台257處危險海岸地區，其中台東縣33處最多，第2為金門縣29處，再來是屏東縣24處等等，北部危險海域雖然不多，但很多景點，炎炎夏日滿是戲水遊客，案件發生數高才會擠進前10。

海巡署指出，這些危險海域通常是水深落差過大藏有暗流、漩渦，不然就是常有大浪或瘋狗浪，驟然出現往往就發生悲劇。

海巡署強調，當年因非主管機關，經與各縣市政府溝通，認為還是應以地方的資料為準，且每年發生意外的海域地點也有變化，呼籲民眾前往各地戲水前，能夠先到各個景點的旅遊網頁進行了解，避免發生意外。

(中國時報)

瘋狗浪襲岸 颱風多在千里外 488上網吃到飽 擴及教職員

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。