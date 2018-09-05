488上網吃到飽 擴及教職員

繼499之亂後，中華電再推488元學生吃到飽方案，範圍擴增至公私立教職員。圖為中華電信499元之亂，民眾爭搶叫號登記。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

「499之亂」翻版？中華電信為學生族群端出的「488元上網吃到飽」，引爆申辦熱潮，昨日低調證實將申辦資格擴及教職員工，又為緊繃的市場投下震撼彈，遠傳、台灣大哥大隨即表態跟進，擺明奉陪到底，尤其正值iPhone開賣前的敏感時刻，誰都不敢大意。

中華電放寬申辦資格

搶攻百萬大學生，中華電上月中發表「青春無敵學生專案」，主打488元就能上網吃到飽，另加贈網內每通前10分鐘加40分鐘，網外及市話分別為40、60分鐘，算是相當優惠，與「全民499」網內全免、網外、市話各90分鐘，差別僅在免費通話分鐘數。

電信業者指出，學生能負擔的有限，「便宜就好」，過往電信三雄雖有類似方案，但相較與擅長打低價戰的台灣之星、亞太電信，基本上還是略遜一籌，不過隨「499之亂」，引發全民申辦熱潮，學生成為新目標。

遠傳88年次後都可辦

比較特別的是，三雄針對學生方案加碼海外漫遊上網優惠，如中華店主打到日韓港澳等十大熱門國家旅遊，5日吃到飽只要488元，相較於牌告每日299～399元，幾乎下殺3折，鼓勵學生出遊時用力打卡。

電信業者說，即便「學生方案」送的通話沒有499多，但多數學生習慣用社群軟體通話，其實也還好，加上有族群限制，免排隊，因而讓學生間的搶客大戰，開始在校園發酵。

事實上，中華電上月底就悄悄放寬資格，擴及教育部立案之公私立各級學校教職員工，包括正職、約聘、約僱人員，每人現辦一門；遠傳最快聽到風聲，隔天馬上跟進，甚至「連學生證都不用了」，88年次後都可辦。

吃到飽流血戰沒完沒了

隨著各級學校開學，「學生專案」持續在校園傳開，在中華電證實擴大申辦資格後，台灣大哥大馬上跟進，等於是電信三雄統統「撩落去」，有如重演母親節「499之亂」。

通訊行說說，「吃到飽」價格愈殺愈低，先砍到499，如今學生方案再下殺到488，不過價差有限，加上就算放寬資格，還是在校園內，這類針對企業客戶的作法早就是常態，認為不會鬧到像「全民499」這麼瘋狂。

(中國時報)

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