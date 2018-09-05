細胞新療法 全癌症適用

2018年09月05日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

癌症末期患者經常面臨無藥可醫，只能靜待死亡或遠赴美、日接受細胞治療。為顧及重症病人，衛福部明(6)日將正式開放細胞治療，從原本只開放癌症4期，擴大於1至3期經標準治療無效者，等於所有癌症全包，同時包含嚴重燒傷等非癌症患者，預估受惠癌症患者多達數萬人以上。

根據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」草案，這次共開放初步療效的自體免疫細胞治療、自體間質幹細胞移植、自體周邊血幹細胞移植、自體免疫細胞移植、自體脂肪幹細胞移植、自體纖維母細胞移植、自體骨髓間質幹細胞移植及自體軟骨細胞移植等6項治療。

細胞治療被許多癌症病人視為最後生機，但過去不少人苦等不到國內核准而遠赴國外治療，衛福部長陳時中強調，這一波開放是以安全性為要，讓過去無法治療或治療效果不佳病人，能在開放新科技下有一線希望，衛福部也同步推動「再生醫療製劑管理條例（草案）」立法，期盼本會期可通過，讓國內生技產業有發展空間並和國際接軌。

至於受惠人數目前無法估計，但衛福部指出，光第4期癌症就有2萬人，推估受惠人數超過數萬。

幾年前八仙塵爆的嚴重大面積燒傷患者，部分醫療機構採用日本自體細胞培養技術修補患者受損皮膚，此次也納入自體脂肪幹細胞、自體纖維母細胞、自體骨髓間質幹細胞等移植治療。

目前國內各大醫學中心幾乎都有能力進行細胞治療，但所費不貲，陳時中說，往後醫療機構收費將鼓勵採「治療結果導向」，如細胞治療約為200萬元，治療後讓患者延續生命，價錢就算值得；但若治療後患者還是不幸過世，費用可能就須降低，「對醫療機構及患者都比較公平。」

(中國時報)