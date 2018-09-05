療效不明 醫界憂衝擊正規治療

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中國時報
／台北報導

衛福部大動作開放所有癌症1至4期皆可採細胞療法，對此督保盟認為，恐掀起自費風暴，要求醫院應訂出收費上限；醫界則憂心，細胞療法未有明確的科學證據，並非完全有效的治療方式，貿然開放全癌症皆可採細胞療法，患者可能因害怕標準治療副作用選擇細胞治療，將嚴重衝擊正規治療。

林口長庚醫院免疫腫瘤學卓越中心主任張文震說，醫學療程須透過嚴謹的人體臨床試驗，證實有效後才會核准，但細胞療法尚未有嚴謹的科學試驗，目前都還是「嘗試」性治療，連第4期都還未有確定的療效，加上各種癌症有不同的適應症，很難說單一細胞治療就能涵括所有癌症，如今放寬至1至3期實體癌經標準治療無效患者，他擔心此類患者因害怕正規治療副作用而選擇細胞治療，衝擊醫界的標準制治療規則。

張文震指出，所有的治療方法都需經過對照實驗組，長期性、科學性的證實，若貿然上路，他還是會提醒患者，切勿抱太大希望，且必須經過證實有效的標準治療後，真的走投無路再投入細胞治療。

督保盟發言人滕西華指出，政府大動作召開記者會，宛如公開掛保證，讓患者認為政府核准的新技術就是有效，恐將掀起自費風暴。

他認為，衛福部在宣布「德政」外，應制訂六大治療的上限，統一收費標準，不能由醫院漫天喊價。

台灣癌症免疫細胞協會理事長紀君霖則提醒，台大、北榮、北醫、馬偕、中國附醫、高醫大等大型醫院，如何提出細胞免疫治療方法及收費標準，並提供完善的設備及資源人力，是台灣癌症細胞免疫治療發展的重要關鍵。

(中國時報)

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